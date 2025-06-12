https://ria.ru/20250612/britaniya-2022409194.html

Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа

Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа - РИА Новости, 12.06.2025

Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости выразил мнение, что премьер-министр Британии Кир Стармер получает из-за... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:49:00+03:00

2025-06-12T03:49:00+03:00

2025-06-12T03:49:00+03:00

в мире

давос

кир стармер

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002830286_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_55f13cf187291d9d301b4a575050d205.jpg

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости выразил мнение, что премьер-министр Британии Кир Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению собственной страной. "Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он (Стармер – ред.) отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше", - сказал Маск-старший. По его мнению, подобное поведение британского премьера "настораживает". Как отметил бизнесмен, простому человеку неприятно, когда политик, который должен отвечать за работу правительства и принятие законов, оказывается "подпевалой" кого-то неизвестного. "Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще", - добавил он.

https://ria.ru/20250611/mask-2022149106.html

https://ria.ru/20250610/podarok-2022044993.html

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, давос, кир стармер, илон маск