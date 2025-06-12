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Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа - РИА Новости, 12.06.2025
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03:49 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/britaniya-2022409194.html
Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа
Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа - РИА Новости, 12.06.2025
Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа
Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости выразил мнение, что премьер-министр Британии Кир Стармер получает из-за... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:49:00+03:00
2025-06-12T03:49:00+03:00
в мире
давос
кир стармер
илон маск
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости выразил мнение, что премьер-министр Британии Кир Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению собственной страной. "Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он (Стармер – ред.) отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше", - сказал Маск-старший. По его мнению, подобное поведение британского премьера "настораживает". Как отметил бизнесмен, простому человеку неприятно, когда политик, который должен отвечать за работу правительства и принятие законов, оказывается "подпевалой" кого-то неизвестного. "Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще", - добавил он.
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в мире, давос, кир стармер, илон маск
В мире, Давос, Кир Стармер, Илон Маск
Отец Маска заявил, что премьер Британии получает инструкции из-за рубежа

Отец Илона Маска: премьер Британии получает инструкции по управлению страной

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск в интервью РИА Новости выразил мнение, что премьер-министр Британии Кир Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению собственной страной.
"Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он (Стармер – ред.) отправляется в Давос переговорить с людьми там, а затем возвращается, похоже, получив инструкции о том, что он должен делать дальше", - сказал Маск-старший.
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По его мнению, подобное поведение британского премьера "настораживает". Как отметил бизнесмен, простому человеку неприятно, когда политик, который должен отвечать за работу правительства и принятие законов, оказывается "подпевалой" кого-то неизвестного.
"Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще", - добавил он.
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В миреДавосКир СтармерИлон Маск
 
 
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