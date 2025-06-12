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В Бресте пройдет сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России
В Бресте пройдет сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России - РИА Новости, 12.06.2025
В Бресте пройдет сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России
Вопросы сохранения и защиты исторической памяти будут обсуждаться 16 июня в Бресте на 68-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T11:34:00+03:00
2025-06-12T11:34:00+03:00
2025-06-12T11:36:00+03:00
брест
вячеслав володин
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парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Вопросы сохранения и защиты исторической памяти будут обсуждаться 16 июня в Бресте на 68-й сессии парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщил председатель собрания, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. "Шестнадцатого июня в городе Бресте состоится заседание шестьдесят восьмой сессии парламентского собрания. Депутаты намерены принять заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - сказал Володин журналистам. Также, по его словам, будет создана постоянно действующая комиссия парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. Еще одной темой повестки станет рассмотрение отчета совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год, добавил Володин.
https://ria.ru/20250429/volodin-2014019151.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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брест, вячеслав володин, россия, белоруссия, в мире
Брест, Вячеслав Володин, Россия, Белоруссия, В мире, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Бресте пройдет сессия парламентского собрания Союза Белоруссии и России
В Бресте 16 июня пройдет заседание парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ