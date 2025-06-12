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Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с Россией в сфере лития - РИА Новости, 12.06.2025
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21:11 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/boliviya-2022552856.html
Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с Россией в сфере лития
Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с Россией в сфере лития - РИА Новости, 12.06.2025
Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с Россией в сфере лития
Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с РФ в сфере лития, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T21:11:00+03:00
2025-06-12T21:11:00+03:00
экономика
боливия
россия
луис арсе
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
литий
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ЛА-ПАС, 12 июн - РИА Новости. Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с РФ в сфере лития, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. "Мы будем продолжать придавать ему импульс, мы считаем Россию важным партнёром. Президент Луис Арсе ясно сказал, что "нам не нужны начальники, нам нужны партнёры", стратегические партнёры для взаимной выгоды, мы не хотим, чтобы у нас воровали наши ресурсы", - отметила министр. Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. В настоящее время контракт находится на рассмотрении парламента. Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html
https://ria.ru/20241022/boliviya-1978411278.html
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экономика, боливия, россия, луис арсе, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, литий
Экономика, Боливия, Россия, Луис Арсе, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, литий
Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с Россией в сфере лития

Глава МИД Боливии Соса пообещала продвигать сотрудничество с РФ в сфере лития

© AP Photo / Franck FifeВид на город Ла-Пас, Боливия
Вид на город Ла-Пас, Боливия - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© AP Photo / Franck Fife
Вид на город Ла-Пас, Боливия. Архивное фото
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ЛА-ПАС, 12 июн - РИА Новости. Власти Боливии будут продвигать сотрудничество с РФ в сфере лития, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса.
"Мы будем продолжать придавать ему импульс, мы считаем Россию важным партнёром. Президент Луис Арсе ясно сказал, что "нам не нужны начальники, нам нужны партнёры", стратегические партнёры для взаимной выгоды, мы не хотим, чтобы у нас воровали наши ресурсы", - отметила министр.
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Правительство Боливии 11 сентября 2024 года подписало контракт с дочерней компанией российского "Росатома" Uranium One Group на строительство завода по производству карбоната лития для аккумуляторов мощностью 14 тысяч тонн в год с инвестициями в 970 миллионов долларов. В настоящее время контракт находится на рассмотрении парламента.
Боливия располагает запасами лития в 23 миллиона тонн и входит в "литиевый треугольник", где располагаются крупнейшие мировые месторождения этого металла, вместе с Аргентиной с ее 19 миллионами тонн и Чили с 9 миллионами тонн.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Боливии Фернандо Уанакуни Мамани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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ЭкономикаБоливияРоссияЛуис АрсеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мирелитий
 
 
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