https://ria.ru/20250612/boliviya-2022552685.html
В Боливии идут испытания Центра ядерных исследований "Росатома"
В Боливии идут испытания Центра ядерных исследований "Росатома" - РИА Новости, 12.06.2025
В Боливии идут испытания Центра ядерных исследований "Росатома"
Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T21:07:00+03:00
2025-06-12T21:07:00+03:00
2025-06-12T21:07:00+03:00
в мире
боливия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
ЛА-ПАС, 12 июн - РИА Новости. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. "Мы вовсю находимся в процессе испытаний, и я искренне хочу поблагодарить "Росатом". Этот ядерный центр ставит нас в очень важное положение в Латинской Америке", - сказала министр. "Сегодня этот проект превращается в фундамент для решения проблем в сфере здравоохранения, особенно в области борьбы с раком", - добавила Соса. Кроме того, она отметила роль центра в создании лучших условий для сельского хозяйства Боливии и экспорта продуктов на мировой рынок. Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом". В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтройнно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html
https://ria.ru/20241022/boliviya-1978411278.html
боливия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, боливия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергетика
В мире, Боливия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Энергетика
В Боливии идут испытания Центра ядерных исследований "Росатома"
Глава МИД Боливии Соса: в стране испытывают Центр ядерных исследований Росатома
ЛА-ПАС, 12 июн - РИА Новости. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса.
"Мы вовсю находимся в процессе испытаний, и я искренне хочу поблагодарить "Росатом
". Этот ядерный центр ставит нас в очень важное положение в Латинской Америке", - сказала министр.
"Сегодня этот проект превращается в фундамент для решения проблем в сфере здравоохранения, особенно в области борьбы с раком", - добавила Соса.
Кроме того, она отметила роль центра в создании лучших условий для сельского хозяйства Боливии
и экспорта продуктов на мировой рынок.
Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом".
В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтройнно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.