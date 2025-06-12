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В Боливии идут испытания Центра ядерных исследований "Росатома" - РИА Новости, 12.06.2025
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21:07 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/boliviya-2022552685.html
В Боливии идут испытания Центра ядерных исследований "Росатома"
В Боливии идут испытания Центра ядерных исследований "Росатома" - РИА Новости, 12.06.2025
В Боливии идут испытания Центра ядерных исследований "Росатома"
Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T21:07:00+03:00
2025-06-12T21:07:00+03:00
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ЛА-ПАС, 12 июн - РИА Новости. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса. "Мы вовсю находимся в процессе испытаний, и я искренне хочу поблагодарить "Росатом". Этот ядерный центр ставит нас в очень важное положение в Латинской Америке", - сказала министр. "Сегодня этот проект превращается в фундамент для решения проблем в сфере здравоохранения, особенно в области борьбы с раком", - добавила Соса. Кроме того, она отметила роль центра в создании лучших условий для сельского хозяйства Боливии и экспорта продуктов на мировой рынок. Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом". В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтройнно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
https://ria.ru/20240928/rosatom-1975192182.html
https://ria.ru/20241022/boliviya-1978411278.html
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в мире, боливия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", энергетика
В мире, Боливия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Энергетика
В Боливии идут испытания Центра ядерных исследований "Росатома"

Глава МИД Боливии Соса: в стране испытывают Центр ядерных исследований Росатома

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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ЛА-ПАС, 12 июн - РИА Новости. Центр ядерных исследований и технологий "Росатома" в Боливии находится в процессе испытаний, сообщила в интервью РИА Новости глава МИД Селинда Соса.
"Мы вовсю находимся в процессе испытаний, и я искренне хочу поблагодарить "Росатом". Этот ядерный центр ставит нас в очень важное положение в Латинской Америке", - сказала министр.
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"Сегодня этот проект превращается в фундамент для решения проблем в сфере здравоохранения, особенно в области борьбы с раком", - добавила Соса.
Кроме того, она отметила роль центра в создании лучших условий для сельского хозяйства Боливии и экспорта продуктов на мировой рынок.
Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом".
В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтройнно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
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