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Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров типа Boeing 787
Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров типа Boeing 787 - РИА Новости, 12.06.2025
Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров типа Boeing 787
Крушение пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner в индийском штате Гуджарат стало первым происшествием с участием авиалайнеров этого типа, в результате... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T15:35:00+03:00
2025-06-12T15:35:00+03:00
2025-06-12T15:35:00+03:00
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крушение пассажирского самолета в гуджарате
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Крушение пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner в индийском штате Гуджарат стало первым происшествием с участием авиалайнеров этого типа, в результате которого погибли люди, следует из данных портала Aviation Safety Network, отслеживающего авиационные происшествия. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту её воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Согласно порталу, всего с участием Boeing 787 Dreamliner произошло порядка 170 происшествий, однако авиакатастрофа в Индии в четверг стала первым случаем, повлекшим за собой человеческие жертвы. По данным портала, первый полет самолета этого типа состоялся в 2009 году. Телеканал News18 ранее сообщил о 133 погибших в результате крушения самолета Boeing в Индии.
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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India
2025-06-12T15:35
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в мире, гуджарат, индия, air india, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате
В мире, Гуджарат, Индия, Air India, Boeing 787, Крушение пассажирского самолета в Гуджарате
Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров типа Boeing 787
Крушение Boeing 787 в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров этого типа