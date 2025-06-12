https://ria.ru/20250612/boeing-2022504077.html

Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров типа Boeing 787

Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров типа Boeing 787 - РИА Новости, 12.06.2025

Крушение в Индии стало первой авиакатастрофой для лайнеров типа Boeing 787

Крушение пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner в индийском штате Гуджарат стало первым происшествием с участием авиалайнеров этого типа, в результате... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T15:35:00+03:00

2025-06-12T15:35:00+03:00

2025-06-12T15:35:00+03:00

в мире

гуджарат

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air india

boeing 787

крушение пассажирского самолета в гуджарате

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Крушение пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner в индийском штате Гуджарат стало первым происшествием с участием авиалайнеров этого типа, в результате которого погибли люди, следует из данных портала Aviation Safety Network, отслеживающего авиационные происшествия. Пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту её воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Согласно порталу, всего с участием Boeing 787 Dreamliner произошло порядка 170 происшествий, однако авиакатастрофа в Индии в четверг стала первым случаем, повлекшим за собой человеческие жертвы. По данным портала, первый полет самолета этого типа состоялся в 2009 году. Телеканал News18 ранее сообщил о 133 погибших в результате крушения самолета Boeing в Индии.

https://ria.ru/20250612/indiya-2022489126.html

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Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India Кадры с места крушения самолета Boeing 787 компании Air India 2025-06-12T15:35 true PT0M14S

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в мире, гуджарат, индия, air india, boeing 787, крушение пассажирского самолета в гуджарате