https://ria.ru/20250612/blok-2022472215.html

Депутаты блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры

Депутаты блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры - РИА Новости, 12.06.2025

Депутаты блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры

Депутаты оппозиционного блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T12:51:00+03:00

2025-06-12T12:51:00+03:00

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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры, сообщила пресс-служба политсилы."Депутаты группы "Победа" бойкотируют сегодняшнее заседание парламента. В повестке — ограничения в деятельности партий, направленные на устранение политической конкуренции. А также инициатива по жесткому контролю над онлайн-пространством, что может окончательно поставить крест на свободе слова и выражения мнений в нашей стране", — говорится в заявлении.Позиция партии:В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250611/moldavija-2022366959.html

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молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, в мире, россия, sputnik молдова