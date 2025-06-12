Депутаты блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры
Депутаты группы блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры, сообщила пресс-служба политсилы.
"Депутаты группы "Победа" бойкотируют сегодняшнее заседание парламента. В повестке — ограничения в деятельности партий, направленные на устранение политической конкуренции. А также инициатива по жесткому контролю над онлайн-пространством, что может окончательно поставить крест на свободе слова и выражения мнений в нашей стране", — говорится в заявлении.
Позиция партии:
- оппозиционеры против предоставления гарантий по кредиту в 400 миллионов евро для энергетической компании Energocom;
- по их мнению, проценты по займу будут покрывать за счет молдаван;
- политсила осудила преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул и нарушение прав региона со стороны правящей партии;
- депутаты считают обсуждаемые в парламенте проекты "Действия и солидарности" угрозой для страны;
- представители блока "Победа" не хотят легитимизировать их присутствием на голосовании.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.