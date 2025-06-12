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Депутаты блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры - РИА Новости, 12.06.2025
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12:51 12.06.2025 (обновлено: 14:39 12.06.2025)
https://ria.ru/20250612/blok-2022472215.html
Депутаты блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры
Депутаты блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры - РИА Новости, 12.06.2025
Депутаты блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры
Депутаты оппозиционного блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры, сообщила пресс-служба политсилы. РИА Новости, 12.06.2025
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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры, сообщила пресс-служба политсилы."Депутаты группы "Победа" бойкотируют сегодняшнее заседание парламента. В повестке — ограничения в деятельности партий, направленные на устранение политической конкуренции. А также инициатива по жесткому контролю над онлайн-пространством, что может окончательно поставить крест на свободе слова и выражения мнений в нашей стране", — говорится в заявлении.Позиция партии:В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, в мире, россия, sputnik молдова
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, В мире, Россия, Sputnik Молдова
Депутаты блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры

Депутаты группы блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн — РИА Новости. Депутаты оппозиционного блока "Победа" объявили бойкот парламенту Молдавии из-за цензуры, сообщила пресс-служба политсилы.
"Депутаты группы "Победа" бойкотируют сегодняшнее заседание парламента. В повестке — ограничения в деятельности партий, направленные на устранение политической конкуренции. А также инициатива по жесткому контролю над онлайн-пространством, что может окончательно поставить крест на свободе слова и выражения мнений в нашей стране", — говорится в заявлении.
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Позиция партии:
  • оппозиционеры против предоставления гарантий по кредиту в 400 миллионов евро для энергетической компании Energocom;
  • по их мнению, проценты по займу будут покрывать за счет молдаван;
  • политсила осудила преследование главы Гагаузии Евгении Гуцул и нарушение прав региона со стороны правящей партии;
  • депутаты считают обсуждаемые в парламенте проекты "Действия и солидарности" угрозой для страны;
  • представители блока "Победа" не хотят легитимизировать их присутствием на голосовании.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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