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ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.06.2025
ПВО за ночь уничтожила 52 украинских беспилотника
Вооруженные силы сбили более полусотни дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T07:50:00+03:00
2025-06-12T07:50:00+03:00
2025-06-12T08:48:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вооруженные силы сбили более полусотни дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 11 июня до 4:10 мск 12 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — заявили в ведомстве.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
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