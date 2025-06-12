https://ria.ru/20250612/belykh-2022414975.html

Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых

Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых - РИА Новости, 12.06.2025

Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых

Кировский областной суд снизил с восьми миллионов до четырех миллионов рублей компенсацию оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T05:26:00+03:00

2025-06-12T05:26:00+03:00

2025-06-12T05:26:00+03:00

происшествия

кировская область

россия

киров

никита белых

владимир путин

кировский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956052373_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e693577b37010838b6a505e00d89f18e.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кировский областной суд снизил с восьми миллионов до четырех миллионов рублей компенсацию оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кудрявцев. "Сумму понизили в два раза, примерно до четырех миллионов рублей, мы обжалуем", - рассказал собеседник агентства. Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов – о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию. Белых подал иск о возмещении вреда реабилитированному, в конце января суд в Кирове возместил бывшему губернатору восемь миллионов 82 тысячи рублей в качестве компенсации имущественного ущерба, причиненного уголовным преследованием, с учетом фактических затрат на адвокатов во время следствия и суда, сообщали РИА Новости в инстанции. Речь в иске шла о втором уголовном деле, по которому Белых был оправдан летом 2024 года. Решение о компенсации обжаловали прокуратура и министерство финансов РФ в лице управления Федерального казначейства по Кировской области. По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года. Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

https://ria.ru/20240808/nikita_belykh-1964795599.html

https://ria.ru/20250306/sud-2003339058.html

кировская область

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, кировская область, россия, киров, никита белых, владимир путин, кировский областной суд