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Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых - РИА Новости, 12.06.2025
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05:26 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/belykh-2022414975.html
Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых
Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых - РИА Новости, 12.06.2025
Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых
Кировский областной суд снизил с восьми миллионов до четырех миллионов рублей компенсацию оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T05:26:00+03:00
2025-06-12T05:26:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
киров
никита белых
владимир путин
кировский областной суд
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кировский областной суд снизил с восьми миллионов до четырех миллионов рублей компенсацию оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кудрявцев. "Сумму понизили в два раза, примерно до четырех миллионов рублей, мы обжалуем", - рассказал собеседник агентства. Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов – о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию. Белых подал иск о возмещении вреда реабилитированному, в конце января суд в Кирове возместил бывшему губернатору восемь миллионов 82 тысячи рублей в качестве компенсации имущественного ущерба, причиненного уголовным преследованием, с учетом фактических затрат на адвокатов во время следствия и суда, сообщали РИА Новости в инстанции. Речь в иске шла о втором уголовном деле, по которому Белых был оправдан летом 2024 года. Решение о компенсации обжаловали прокуратура и министерство финансов РФ в лице управления Федерального казначейства по Кировской области. По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года. Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
https://ria.ru/20240808/nikita_belykh-1964795599.html
https://ria.ru/20250306/sud-2003339058.html
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происшествия, кировская область, россия, киров, никита белых, владимир путин, кировский областной суд
Происшествия, Кировская область, Россия, Киров, Никита Белых, Владимир Путин, Кировский областной суд
Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых

Суд снизил компенсацию экс-губернатору Белых до четырех миллионов

© РИА Новости / Сергей Бровко | Перейти в медиабанкБывший губернатор Кировской области Никита Белых
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бровко
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кировский областной суд снизил с восьми миллионов до четырех миллионов рублей компенсацию оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кудрявцев.
"Сумму понизили в два раза, примерно до четырех миллионов рублей, мы обжалуем", - рассказал собеседник агентства.
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых перед началом заседания Кировского областного суда - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
СМИ: у вышедшего на свободу Никиты Белых появилась новая работа
8 августа 2024, 01:34
Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов – о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.
Белых подал иск о возмещении вреда реабилитированному, в конце января суд в Кирове возместил бывшему губернатору восемь миллионов 82 тысячи рублей в качестве компенсации имущественного ущерба, причиненного уголовным преследованием, с учетом фактических затрат на адвокатов во время следствия и суда, сообщали РИА Новости в инстанции. Речь в иске шла о втором уголовном деле, по которому Белых был оправдан летом 2024 года. Решение о компенсации обжаловали прокуратура и министерство финансов РФ в лице управления Федерального казначейства по Кировской области.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".
Зал суда - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Новосибирске осужденному, сбившему журналиста, смягчили наказание
6 марта, 08:53
 
ПроисшествияКировская областьРоссияКировНикита БелыхВладимир ПутинКировский областной суд
 
 
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