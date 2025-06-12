Суд снизил компенсацию экс-губернатору Кировской области Белых
Суд снизил компенсацию экс-губернатору Белых до четырех миллионов
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Кировский областной суд снизил с восьми миллионов до четырех миллионов рублей компенсацию оправданному по делу о злоупотреблении полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кудрявцев.
"Сумму понизили в два раза, примерно до четырех миллионов рублей, мы обжалуем", - рассказал собеседник агентства.
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Октябрьский райсуд 26 декабря 2023 года приговорил Белых к 2,5 годам лишения свободы по одному из двух вменяемых ему эпизодов – о злоупотреблении полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией (КРИК) в то время, когда он был губернатором, - и освободил от наказания по истечению срока давности; по второму эпизоду райсуд его оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.
Белых подал иск о возмещении вреда реабилитированному, в конце января суд в Кирове возместил бывшему губернатору восемь миллионов 82 тысячи рублей в качестве компенсации имущественного ущерба, причиненного уголовным преследованием, с учетом фактических затрат на адвокатов во время следствия и суда, сообщали РИА Новости в инстанции. Речь в иске шла о втором уголовном деле, по которому Белых был оправдан летом 2024 года. Решение о компенсации обжаловали прокуратура и министерство финансов РФ в лице управления Федерального казначейства по Кировской области.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".