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В парке в Белгороде нашли человеческий череп - РИА Новости, 12.06.2025
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18:56 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/belgorod-2022535785.html
В парке в Белгороде нашли человеческий череп
В парке в Белгороде нашли человеческий череп - РИА Новости, 12.06.2025
В парке в Белгороде нашли человеческий череп
Рабочими во время благоустройства парка Ленина в Белгороде был обнаружен человеческий череп, проводится проверка, рассказали РИА Новости в СУСК по Белгородской... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T18:56:00+03:00
2025-06-12T18:56:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Рабочими во время благоустройства парка Ленина в Белгороде был обнаружен человеческий череп, проводится проверка, рассказали РИА Новости в СУСК по Белгородской области. По информации ведомства, утром 12 июня рабочие, занимавшиеся благоустройством парковой территории в парке Ленина, неподалеку от дома на улице Островского, обнаружили человеческие костные останки — череп. "Организована процессуальная проверка в следственном отделе по городу Белгороду. Предварительно, в ходе осмотра с экспертом, было установлено, что давность обнаруженных останков относится к временам Великой Отечественной войны. Назначен комплекс экспертиз с целью установления всех обстоятельств, в том числе более точного установления давности нахождения костных останков в земле", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, белгород, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородская область
В парке в Белгороде нашли человеческий череп

В парке Ленина в Белгороде во время благоустройства нашли человеческий череп

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
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БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Рабочими во время благоустройства парка Ленина в Белгороде был обнаружен человеческий череп, проводится проверка, рассказали РИА Новости в СУСК по Белгородской области.
По информации ведомства, утром 12 июня рабочие, занимавшиеся благоустройством парковой территории в парке Ленина, неподалеку от дома на улице Островского, обнаружили человеческие костные останки — череп.
"Организована процессуальная проверка в следственном отделе по городу Белгороду. Предварительно, в ходе осмотра с экспертом, было установлено, что давность обнаруженных останков относится к временам Великой Отечественной войны. Назначен комплекс экспертиз с целью установления всех обстоятельств, в том числе более точного установления давности нахождения костных останков в земле", - сказал собеседник агентства.
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