https://ria.ru/20250612/belgorod-2022535785.html

В парке в Белгороде нашли человеческий череп

В парке в Белгороде нашли человеческий череп - РИА Новости, 12.06.2025

В парке в Белгороде нашли человеческий череп

Рабочими во время благоустройства парка Ленина в Белгороде был обнаружен человеческий череп, проводится проверка, рассказали РИА Новости в СУСК по Белгородской... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T18:56:00+03:00

2025-06-12T18:56:00+03:00

2025-06-12T18:56:00+03:00

происшествия

белгород

белгородская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

БЕЛГОРОД, 12 июн - РИА Новости. Рабочими во время благоустройства парка Ленина в Белгороде был обнаружен человеческий череп, проводится проверка, рассказали РИА Новости в СУСК по Белгородской области. По информации ведомства, утром 12 июня рабочие, занимавшиеся благоустройством парковой территории в парке Ленина, неподалеку от дома на улице Островского, обнаружили человеческие костные останки — череп. "Организована процессуальная проверка в следственном отделе по городу Белгороду. Предварительно, в ходе осмотра с экспертом, было установлено, что давность обнаруженных останков относится к временам Великой Отечественной войны. Назначен комплекс экспертиз с целью установления всех обстоятельств, в том числе более точного установления давности нахождения костных останков в земле", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250531/sk-2020130336.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область