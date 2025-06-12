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В Донецке прошел автопробег в честь Дня России

В Донецке прошел автопробег в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2025

В Донецке прошел автопробег в честь Дня России

Молодежь Донецка провела автопробег ко Дню России по центральным улицам города, рассказал журналистам замруководителя "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии... РИА Новости, 12.06.2025

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ДОНЕЦК, 12 июня - РИА Новости. Молодежь Донецка провела автопробег ко Дню России по центральным улицам города, рассказал журналистам замруководителя "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" Микаэль Минасян. "Мы организуем нетипичный пробег: ребята в кузовах пикапов проедут с флагами России и колонками с патриотичной музыкой. Для них это что-то новое, ведь мы все привыкли к автопробегам, когда люди просто сидят в машинах и наблюдают за происходящим через окна. Мы хотим показать, что молодежь Донбасса не готова сидеть в четырех стенах, а стремится развиваться и делать что-то необычное", — сказал Минасян. По его словам, День России для молодежи Донбасса — это один из самых главных праздников наряду с Днем Победы и Днем Республики, и у молодежи есть запрос показать, что они не стесняются и не боятся быть русскими. В рамках мероприятия молодые активисты, находясь в кузове нескольких пикапов и на мотоциклах, проехали по центральным улицам Донецка, чтобы поздравить всех жителей города с Днем России.

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донбасс

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россия, донецк, донбасс, день россии, общество