https://ria.ru/20250612/avstralija-2022407114.html

Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны

Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны - РИА Новости, 12.06.2025

Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны

Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны, пока Соединенные Штаты пересматривают свое участие в альянсе AUKUS, сообщает издание Australian со... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T03:07:00+03:00

2025-06-12T03:07:00+03:00

2025-06-12T03:07:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны, пока Соединенные Штаты пересматривают свое участие в альянсе AUKUS, сообщает издание Australian со ссылкой на офис министра обороны страны. Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что ведомство пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа. "Естественно, что администрация захочет изучить это крупное начинание, включая ход его выполнения и реализацию... Мы с нетерпением ждем продолжения нашего тесного сотрудничества с администрацией Трампа по этому историческому проекту", - цитирует издание комментарий офиса. Источник добавил, что взаимодействие по вопросам альянса с представителями всего политического спектра США подчеркивает "четкую и последовательную" поддержку AUKUS Австралией. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о запуске проверки с целью установить, должны ли США отказаться от участия в проекте по подлодкам в рамках AUKUS, где партнерами США выступают Австралия и Великобритания. Согласно данным источников, пересмотр участия Вашингтоном вызвал тревогу в Лондоне и Канберре.

https://ria.ru/20240516/aukus-1946448722.html

https://ria.ru/20250228/tramp-2002166099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, австралия, великобритания, дональд трамп, aukus, министерство обороны сша