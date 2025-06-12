Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны
Австралия будет сотрудничать с США, несмотря на пересмотр ими участия в AUKUS
Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны, пока Соединенные Штаты пересматривают свое участие в альянсе AUKUS, сообщает издание Australian со ссылкой на офис министра обороны страны.
Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что ведомство пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа.
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"Естественно, что администрация захочет изучить это крупное начинание, включая ход его выполнения и реализацию... Мы с нетерпением ждем продолжения нашего тесного сотрудничества с администрацией Трампа по этому историческому проекту", - цитирует издание комментарий офиса.
Источник добавил, что взаимодействие по вопросам альянса с представителями всего политического спектра США подчеркивает "четкую и последовательную" поддержку AUKUS Австралией.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о запуске проверки с целью установить, должны ли США отказаться от участия в проекте по подлодкам в рамках AUKUS, где партнерами США выступают Австралия и Великобритания. Согласно данным источников, пересмотр участия Вашингтоном вызвал тревогу в Лондоне и Канберре.
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