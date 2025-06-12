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Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны - РИА Новости, 12.06.2025
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03:07 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/avstralija-2022407114.html
Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны
Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны - РИА Новости, 12.06.2025
Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны
Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны, пока Соединенные Штаты пересматривают свое участие в альянсе AUKUS, сообщает издание Australian со... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T03:07:00+03:00
2025-06-12T03:07:00+03:00
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны, пока Соединенные Штаты пересматривают свое участие в альянсе AUKUS, сообщает издание Australian со ссылкой на офис министра обороны страны. Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что ведомство пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа. "Естественно, что администрация захочет изучить это крупное начинание, включая ход его выполнения и реализацию... Мы с нетерпением ждем продолжения нашего тесного сотрудничества с администрацией Трампа по этому историческому проекту", - цитирует издание комментарий офиса. Источник добавил, что взаимодействие по вопросам альянса с представителями всего политического спектра США подчеркивает "четкую и последовательную" поддержку AUKUS Австралией. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о запуске проверки с целью установить, должны ли США отказаться от участия в проекте по подлодкам в рамках AUKUS, где партнерами США выступают Австралия и Великобритания. Согласно данным источников, пересмотр участия Вашингтоном вызвал тревогу в Лондоне и Канберре.
https://ria.ru/20240516/aukus-1946448722.html
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в мире, сша, австралия, великобритания, дональд трамп, aukus, министерство обороны сша
В мире, США, Австралия, Великобритания, Дональд Трамп, AUKUS, Министерство обороны США
Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны

Австралия будет сотрудничать с США, несмотря на пересмотр ими участия в AUKUS

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид австралийского города Сидней
Вид австралийского города Сидней - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид австралийского города Сидней. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Австралия продолжит сотрудничество с США в сфере обороны, пока Соединенные Штаты пересматривают свое участие в альянсе AUKUS, сообщает издание Australian со ссылкой на офис министра обороны страны.
Ранее представитель Пентагона сообщил РИА Новости, что ведомство пересматривает участие в альянсе AUKUS на предмет соответствия приоритетам администрации президента США Дональда Трампа.
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"Естественно, что администрация захочет изучить это крупное начинание, включая ход его выполнения и реализацию... Мы с нетерпением ждем продолжения нашего тесного сотрудничества с администрацией Трампа по этому историческому проекту", - цитирует издание комментарий офиса.
Источник добавил, что взаимодействие по вопросам альянса с представителями всего политического спектра США подчеркивает "четкую и последовательную" поддержку AUKUS Австралией.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о запуске проверки с целью установить, должны ли США отказаться от участия в проекте по подлодкам в рамках AUKUS, где партнерами США выступают Австралия и Великобритания. Согласно данным источников, пересмотр участия Вашингтоном вызвал тревогу в Лондоне и Канберре.
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