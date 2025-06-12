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В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:14 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/ataka-2022418035.html
В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель - РИА Новости, 12.06.2025
В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель
Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области, ранен мирный житель, его доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T06:14:00+03:00
2025-06-12T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области, ранен мирный житель, его доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате удара дрона ВСУ получил ранение мирный житель. В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал он. Гладков отметил, что для продолжения лечения пострадавший будет переведен в городскую больницу города Белгорода. Кроме того, в результате удара дрона у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов.
https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель

Гладков: в Белгородской области при атаке дрона на автомобиль ранен человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области, ранен мирный житель, его доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате удара дрона ВСУ получил ранение мирный житель. В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал он.
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Гладков отметил, что для продолжения лечения пострадавший будет переведен в городскую больницу города Белгорода.
Кроме того, в результате удара дрона у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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