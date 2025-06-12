https://ria.ru/20250612/ataka-2022418035.html

В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель

В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель - РИА Новости, 12.06.2025

В Белгородской области при атаке дрона ранен мирный житель

Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области, ранен мирный житель, его доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T06:14:00+03:00

2025-06-12T06:14:00+03:00

2025-06-12T06:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Белгородской области, ранен мирный житель, его доставили в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате удара дрона ВСУ получил ранение мирный житель. В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Мужчину с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал он. Гладков отметил, что для продолжения лечения пострадавший будет переведен в городскую больницу города Белгорода. Кроме того, в результате удара дрона у транспортного средства выбиты стекла и поврежден кузов.

https://ria.ru/20250611/prognoz-2022393631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия