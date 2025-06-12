https://ria.ru/20250612/ataka-2022401338.html
В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света
В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света - РИА Новости, 12.06.2025
В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света
Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области осталась без света в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданской инфраструктуре региона, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:25:00+03:00
2025-06-12T01:25:00+03:00
2025-06-12T01:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области осталась без света в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданской инфраструктуре региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА противника по гражданской инфраструктуре Запорожской области временно без электроснабжения часть Акимовского муниципального округа", - написал он. Губернатор отметил, что аварийные службы работают над ликвидацией последствий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света
Часть Акимовского района Запорожской области осталась без света из-за атаки БПЛА