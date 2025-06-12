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В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света - РИА Новости, 12.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:25 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/ataka-2022401338.html
В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света
В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света - РИА Новости, 12.06.2025
В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света
Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области осталась без света в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданской инфраструктуре региона, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T01:25:00+03:00
2025-06-12T01:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области осталась без света в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданской инфраструктуре региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА противника по гражданской инфраструктуре Запорожской области временно без электроснабжения часть Акимовского муниципального округа", - написал он. Губернатор отметил, что аварийные службы работают над ликвидацией последствий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света

Часть Акимовского района Запорожской области осталась без света из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области осталась без света в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданской инфраструктуре региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"В результате атаки БПЛА противника по гражданской инфраструктуре Запорожской области временно без электроснабжения часть Акимовского муниципального округа", - написал он.
Губернатор отметил, что аварийные службы работают над ликвидацией последствий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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