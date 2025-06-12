https://ria.ru/20250612/ataka-2022401338.html

В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света

В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света - РИА Новости, 12.06.2025

В Запорожской области часть Акимовского округа осталась без света

Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области осталась без света в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданской инфраструктуре региона, сообщил... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T01:25:00+03:00

2025-06-12T01:25:00+03:00

2025-06-12T01:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Часть Акимовского муниципального округа Запорожской области осталась без света в результате атаки БПЛА ВСУ по гражданской инфраструктуре региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА противника по гражданской инфраструктуре Запорожской области временно без электроснабжения часть Акимовского муниципального округа", - написал он. Губернатор отметил, что аварийные службы работают над ликвидацией последствий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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Дарья Буймова

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия