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Аргентинский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол
Аргентинский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.06.2025
Аргентинский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол
Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T02:50:00+03:00
2025-06-12T02:50:00+03:00
2025-06-12T02:50:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Интерес сохраняется... Мы считаем, что (развитию отношений - ред) способствовало бы проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал посол. Он отметил, что Россия неоднократно предлагала это сделать аргентинским партнерам, "которые на всех уровнях заверяли нас в том, что торгово-экономические отношения - это приоритет". "Но, тем не менее, пока положительного ответа на наши предложения мы не получили", - добавил Феоктистов. По его словам, несмотря на снижение товарооборота, у Аргентины в нём стабильно положительное сальдо, и в интересах обеих стран двигаться вперед.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, буэнос-айрес (город), аргентина, дмитрий феоктистов, в мире
Россия, Буэнос-Айрес (город), Аргентина, Дмитрий Феоктистов, В мире
Аргентинский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол
Посол Феоктистов: аргентинский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией