https://ria.ru/20250612/argentina-2022406219.html

Аргентинский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол

Аргентинский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.06.2025

Аргентинский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил посол

Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T02:50:00+03:00

2025-06-12T02:50:00+03:00

2025-06-12T02:50:00+03:00

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буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн - РИА Новости. Аргентинский бизнес сохраняет интерес к развитию сотрудничества с Россией, сообщил журналистам посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "Интерес сохраняется... Мы считаем, что (развитию отношений - ред) способствовало бы проведение заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - сказал посол. Он отметил, что Россия неоднократно предлагала это сделать аргентинским партнерам, "которые на всех уровнях заверяли нас в том, что торгово-экономические отношения - это приоритет". "Но, тем не менее, пока положительного ответа на наши предложения мы не получили", - добавил Феоктистов. По его словам, несмотря на снижение товарооборота, у Аргентины в нём стабильно положительное сальдо, и в интересах обеих стран двигаться вперед.

https://ria.ru/20250410/perspektivy-2010383496.html

https://ria.ru/20240923/argentina-1974161160.html

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буэнос-айрес (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, буэнос-айрес (город), аргентина, дмитрий феоктистов, в мире