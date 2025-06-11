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"Идиоты": журналист высмеял западных лидеров за слова о России - РИА Новости, 12.06.2025
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19:44 11.06.2025 (обновлено: 00:01 12.06.2025)
https://ria.ru/20250611/zhurnalist-2022363141.html
"Идиоты": журналист высмеял западных лидеров за слова о России
"Идиоты": журналист высмеял западных лидеров за слова о России - РИА Новости, 12.06.2025
"Идиоты": журналист высмеял западных лидеров за слова о России
Западные правительства противоречат сами себе, высказываясь о положении России в украинском конфликте, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-11T19:44:00+03:00
2025-06-12T00:01:00+03:00
россия
украина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Западные правительства противоречат сами себе, высказываясь о положении России в украинском конфликте, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х."Те же идиоты, которые говорили вам, что Россия проигрывает войну на Украине и у нее все заканчивается, теперь говорят вам, что Европа — следующая", — отметил он.На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам — членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет сокращения социальных ассигнований.При этом в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250611/ryutte-2022220131.html
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россия, украина, европа, нато, в мире
Россия, Украина, Европа, НАТО, В мире
"Идиоты": журналист высмеял западных лидеров за слова о России

Боуз: лидеры западных стран делают противоречивые заявления о России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Западные правительства противоречат сами себе, высказываясь о положении России в украинском конфликте, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Те же идиоты, которые говорили вам, что Россия проигрывает войну на Украине и у нее все заканчивается, теперь говорят вам, что Европа — следующая", — отметил он.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Японии набросились на генсека НАТО после выпада в адрес России
Вчера, 12:51
На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам — членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.
Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет сокращения социальных ассигнований.
При этом в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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