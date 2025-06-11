https://ria.ru/20250611/zhurnalist-2022363141.html

"Идиоты": журналист высмеял западных лидеров за слова о России

"Идиоты": журналист высмеял западных лидеров за слова о России - РИА Новости, 12.06.2025

"Идиоты": журналист высмеял западных лидеров за слова о России

Западные правительства противоречат сами себе, высказываясь о положении России в украинском конфликте, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-11T19:44:00+03:00

2025-06-11T19:44:00+03:00

2025-06-12T00:01:00+03:00

россия

украина

европа

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Западные правительства противоречат сами себе, высказываясь о положении России в украинском конфликте, написал журналист Чей Боуз в соцсети Х."Те же идиоты, которые говорили вам, что Россия проигрывает войну на Украине и у нее все заканчивается, теперь говорят вам, что Европа — следующая", — отметил он.На этой неделе генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам — членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит выучить русский язык. По его утверждению, Россия может быть готова к военному противостоянию с альянсом в течение ближайших пяти лет.Рютте в последние месяцы в своих выступлениях постоянно указывает на так называемые угрозы со стороны России и Китая, призывая государства альянса в разы нарастить расходы на милитаризацию за счет сокращения социальных ассигнований.При этом в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250611/ryutte-2022220131.html

https://ria.ru/20250610/nato-2022059134.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, нато, в мире