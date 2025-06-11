Предсказание Жириновского о Сирии сбылось с пугающей точностью
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Падение его режима детально предсказывал Владимир Жириновский еще в 2013 году. Более того — он объяснил, кто и зачем устроит переворот. В ответ глава государства лишь смеялся. Как оказалось - зря.
Катарский газ против российского
Двенадцать лет назад Жириновский выступил у американского посольства с шокирующим заявлением. Владимир Вольфович утверждал: США планируют уничтожить Сирию как государство ради контроля над энергетическими потоками.
"Американцы хотят убрать сирийский режим, чтобы катарский газ через территорию страны вышел к Средиземному морю", — объяснял депутат логику Вашингтона. По его мнению, газопроводы через Турцию должны были вытеснить российские поставки в Европу и нанести экономический удар по Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018
Геополитическая математика выглядела железной: падение Асада открывало путь энергоресурсам Персидского залива в обход России. Европа получала альтернативный источник газа, Америка — контроль над стратегически важным регионом, Россия — болезненные потери на сырьевых рынках.
Сегодня, после крушения сирийского режима, эти предсказания выглядят пророческими. Турция действительно стала ключевым игроком в регионе, а геополитическая карта Ближнего Востока существенно изменилась.
Эрдоган как главный бенефициар
Особое внимание Жириновский уделял роли Турции в сирийском конфликте. Он предупреждал: президент Эрдоган мечтает стать региональным лидером и ради этого готов сокрушить Асада любыми способами.
"Турецкий лидер найдет обходные маневры и свергнет режим", — пророчил Владимир Вольфович. Он понимал, что для Анкары падение Дамаска означает возможность подавить курдское движение на севере Сирии и укрепить позиции в арабском мире.
© Getty Images / Anadolu/Turkish Presidency / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
© Getty Images / Anadolu/Turkish Presidency / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Эрдоган
События декабря 2024 года подтвердили эти прогнозы с поразительной точностью. Турция оказалась одним из главных бенефициаров изменений в Сирии, значительно расширив сферу влияния. Эрдоган получил возможность укрепить позиции в регионе и решить вопросы безопасности на южной границе.
Пророчество Каддафи и смеющийся Асад
История получила дополнительную драматичность благодаря архивным кадрам 2008 года. На саммите Лиги арабских государств ливийский лидер Муаммар Каддафи, глядя Асаду в глаза, предсказал его падение.
"Руководство арабской страны казнили через повешение, а мы сидим в стороне и смеемся", — говорил Каддафи о судьбе Саддама Хуссейна. "Любой из нас может стать следующим!"
© AP Photo / Pool / Jamal NasrallahСудебное заседание по делу Саддама Хусейна в Багдаде. 24 апреля 2006
© AP Photo / Pool / Jamal Nasrallah
Судебное заседание по делу Саддама Хусейна в Багдаде. 24 апреля 2006
Камеры зафиксировали реакцию присутствующих. Президент Египта Хосни Мубарак надменно улыбался — его свергли через три года. Башар Асад откровенно смеялся, не воспринимая предупреждение всерьез. Ему потребовалось шестнадцать лет, чтобы убедиться в правоте ливийского лидера.
Эти кадры сегодня выглядят символично — они показывают, как восточные лидеры недооценивали угрозы для собственных режимов. Логика "управляемого хаоса" на Ближнем Востоке работала последовательно, устраняя неугодные режимы один за другим.
© AP Photo / Sergei GritsЛивийский лидер Муаммар Каддафи в Минске, 3 ноября 2008
© AP Photo / Sergei Grits
Ливийский лидер Муаммар Каддафи в Минске, 3 ноября 2008
Израильский фактор и иранская угроза
Владимир Вольфович видел в сирийском кризисе прелюдию к более масштабному конфликту. Он утверждал: падение Асада создаст предпосылки для удара по Ирану — главному противнику Израиля в регионе.
"Сирию Тель-Авив не боялся, но ему нужно, чтобы тот же альянс стран нанес удар по Тегерану", — объяснял депутат логику еврейского государства. Уничтожение "шиитского полумесяца" было стратегической целью израильской политики.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения в актовом зале Института мировых цивилизаций
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения в актовом зале Института мировых цивилизаций
События 2024 года частично подтвердили эти предсказания. Падение Асада действительно изменило региональный баланс сил, ослабив позиции Ирана и подконтрольной ему "Хезболлы". Тегеран потерял ключевого союзника и важный транзитный коридор.
Впрочем, прямого удара по Ирану пока не последовало. Возможно, этот сценарий еще впереди, а может, региональный баланс сил изменился настолько, что необходимость в силовом решении "иранского вопроса" отпала.
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мистик или аналитик
После начала СВО в 2022 году в российских СМИ заговорили о "пророческом даре" Жириновского. Депутат предсказал военную операцию и ошибся всего на два дня. После этого стали вспоминать и другие его прогнозы, включая предсказания о Сирии.
Владимир Путин, однако, охладил мистические настроения: "Владимир Вольфович — не предсказатель, а эрудированный человек с глубоким знанием Ближнего Востока".
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции политической партии ЛДПР Владимир Жириновский на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
Действительно, депутат имел доступ к аналитическим данным и инсайдерской информации. Его прогнозы базировались на понимании геополитических интересов ключевых игроков, а не на сверхъестественных способностях.
Несбывшиеся предсказания
Не все прогнозы Владимира Вольфовича оказались точными. Он предрекал последовательное падение режимов в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте и Катаре. По его мнению, США создадут "управляемый хаос" на всем Ближнем Востоке для полного контроля над нефтегазовыми ресурсами.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
Монархии Персидского залива, однако, чувствуют себя вполне уверенно. Более того, некоторые из них, особенно ОАЭ и Саудовская Аравия, укрепили отношения с Израилем через Авраамские соглашения.
Предсказание о Третьей мировой войне из-за ближневосточного кризиса тоже выглядит преувеличенным. Хотя региональная нестабильность действительно возросла, глобальный конфликт пока не разгорелся.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
История покажет, сбудутся ли остальные предсказания Владимира Вольфовича о глобальной перестройке Ближнего Востока. Пока же его прогноз о падении сирийского режима можно считать одним из самых точных геополитических предсказаний последних десятилетий.