https://ria.ru/20250611/zhestyannikov-2022175879.html
Жестянников: депутаты разработают закон о ремесленной деятельности
Жестянников: депутаты разработают закон о ремесленной деятельности - РИА Новости, 11.06.2025
Жестянников: депутаты разработают закон о ремесленной деятельности
Депутаты Заксобрания Вологодской области займутся разработкой закона о ремесленной деятельности, сообщил председатель регионального парламента Сергей... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:57:00+03:00
2025-06-11T09:57:00+03:00
2025-06-11T09:57:00+03:00
вологодская область
вологодская область
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области займутся разработкой закона о ремесленной деятельности, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников. "В настоящее время ремесленное дело не регламентировано ни одним нормативным правовым актом – ни на уровне региона, ни на уровне Федерации. Между тем, в этой во многом стратегической сфере заняты сотни жителей нашей области, которые возрождают, сохраняют и передают опыт изготовления уникальных изделий", - написал спикер Заксобрания на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он напомнил, что ремесленничество является важным элементом развития туристической сферы, которую в настоящее время полностью перестраивают в регионе. В том числе и с этой целью по поручению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова ремесленникам предоставляются различные меры поддержки через центр "Мой бизнес": от создания фирменного бренда до сертификации продукции. "Принятие областного закона позволит полностью регламентировать ремесленную деятельность в регионе, а в перспективе и на территории всей Российской Федерации", - отметил председатель. По его словам, парламентарии обсудили ряд предложений, которые будут проработаны при создании документа: обеспечение информационной поддержки; включение ремесленников в туристические маршруты; предоставление права использования региональных логотипов; создание областного сообщества ремесленников и фонда поддержки сферы; определение статуса ученика или подмастерья; создание электронной презентационной площадки с продукцией вологодских мастеров и так далее. "Договорились, что на уровне Законодательного собрания будет создана рабочая группа по подготовке закона, в которую войдут депутаты ЗСО, ремесленники и представители муниципальных образований", - написал Жестянников.
https://ria.ru/20250610/vologodchina--2022014980.html
https://ria.ru/20250607/gubernator-2021524063.html
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вологодская область, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Жестянников: депутаты разработают закон о ремесленной деятельности
Жестянников: вологодские депутаты разработают закон о ремесленной деятельности
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области займутся разработкой закона о ремесленной деятельности, сообщил председатель регионального парламента Сергей Жестянников.
"В настоящее время ремесленное дело не регламентировано ни одним нормативным правовым актом – ни на уровне региона, ни на уровне Федерации. Между тем, в этой во многом стратегической сфере заняты сотни жителей нашей области, которые возрождают, сохраняют и передают опыт изготовления уникальных изделий", - написал спикер Заксобрания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он напомнил, что ремесленничество является важным элементом развития туристической сферы, которую в настоящее время полностью перестраивают в регионе. В том числе и с этой целью по поручению губернатора Вологодской области Георгия Филимонова ремесленникам предоставляются различные меры поддержки через центр "Мой бизнес": от создания фирменного бренда до сертификации продукции.
"Принятие областного закона позволит полностью регламентировать ремесленную деятельность в регионе, а в перспективе и на территории всей Российской Федерации", - отметил председатель.
По его словам, парламентарии обсудили ряд предложений, которые будут проработаны при создании документа: обеспечение информационной поддержки; включение ремесленников в туристические маршруты; предоставление права использования региональных логотипов; создание областного сообщества ремесленников и фонда поддержки сферы; определение статуса ученика или подмастерья; создание электронной презентационной площадки с продукцией вологодских мастеров и так далее.
"Договорились, что на уровне Законодательного собрания будет создана рабочая группа по подготовке закона, в которую войдут депутаты ЗСО, ремесленники и представители муниципальных образований", - написал Жестянников.