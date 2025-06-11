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"Играет ва-банк": в Киеве раскрыли, на что пойдет Зеленский ради власти - РИА Новости, 11.06.2025
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20:06 11.06.2025 (обновлено: 21:06 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022368497.html
"Играет ва-банк": в Киеве раскрыли, на что пойдет Зеленский ради власти
"Играет ва-банк": в Киеве раскрыли, на что пойдет Зеленский ради власти - РИА Новости, 11.06.2025
"Играет ва-банк": в Киеве раскрыли, на что пойдет Зеленский ради власти
заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:06:00+03:00
2025-06-11T21:06:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет готов мобилизовать юношей от 18 лет, если не удастся доказать боеспособность армии другим способом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене в своем телеграм-канале."Снизит ли Зеленский мобилизационный возраст до 18 лет? Мое мнение — да, если его режиму будет что-то угрожать. Я всегда подчеркиваю, что он играет сейчас ва-банк. И каждое решение — крайне рискованное лично для него. Но, учитывая покорность украинского общества, можно рискнуть и в этот раз. Особенно если до саммита в Гааге не удастся провести еще какую-то операцию, которая может подчеркнуть готовность и способность воевать. Сейчас демонстрация такой готовности — основная задача Зеленского. Если других вариантов не будет, начнут 18-летних", — написал он.Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь в ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет, предложив особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022345412.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
"Играет ва-банк": в Киеве раскрыли, на что пойдет Зеленский ради власти

Дубинский: Зеленский мобилизует 18-летних, если появится угроза его режиму

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский будет готов мобилизовать юношей от 18 лет, если не удастся доказать боеспособность армии другим способом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене в своем телеграм-канале.
"Снизит ли Зеленский мобилизационный возраст до 18 лет? Мое мнение — да, если его режиму будет что-то угрожать. Я всегда подчеркиваю, что он играет сейчас ва-банк. И каждое решение — крайне рискованное лично для него. Но, учитывая покорность украинского общества, можно рискнуть и в этот раз. Особенно если до саммита в Гааге не удастся провести еще какую-то операцию, которая может подчеркнуть готовность и способность воевать. Сейчас демонстрация такой готовности — основная задача Зеленского. Если других вариантов не будет, начнут 18-летних", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
На Западе выступили с радикальным призывом против Зеленского
Вчера, 18:36
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь в ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет, предложив особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
"Позор человечества": в Киеве раскрыли жуткую тактику Зеленского
Вчера, 15:07
 
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