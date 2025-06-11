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На Западе выступили с радикальным призывом против Зеленского - РИА Новости, 11.06.2025
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18:36 11.06.2025 (обновлено: 18:56 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022345412.html
На Западе выступили с радикальным призывом против Зеленского
На Западе выступили с радикальным призывом против Зеленского - РИА Новости, 11.06.2025
На Западе выступили с радикальным призывом против Зеленского
В ситуации, когда Запад саботирует любые возможности завершения конфликта на Украине, России нужно уничтожить киевский режим во главе с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:36:00+03:00
2025-06-11T18:56:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В ситуации, когда Запад саботирует любые возможности завершения конфликта на Украине, России нужно уничтожить киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена."Сейчас я не вижу никакой надежды на рационализм. Может быть, мы получим новые правительства, новое руководство на Западе. Мы могли бы увидеть, что произойдет что-то позитивное. Но сейчас русским приходится иметь дело с тем, что есть. Им нужно избавиться от Зеленского и этого ужасного правительства, которое он представляет", — подчеркнул он.Макгрегор отметил, что европейские страны играют с огнем и абсолютно игнорируют реальность. Они могли бы остановить конфликт на Украине, но не хотят этого, заключил он.Представитель МИД Мария Захарова в среду заявляла, что ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, их не интересуют жизни собственного населения.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022259102.html
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украина, россия, сша, нато, в мире
Украина, Россия, США, НАТО, В мире
На Западе выступили с радикальным призывом против Зеленского

Макгрегор: России нужно избавиться от Зеленского

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В ситуации, когда Запад саботирует любые возможности завершения конфликта на Украине, России нужно уничтожить киевский режим во главе с Владимиром Зеленским, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Глена Дизена.
"Сейчас я не вижу никакой надежды на рационализм. Может быть, мы получим новые правительства, новое руководство на Западе. Мы могли бы увидеть, что произойдет что-то позитивное. Но сейчас русским приходится иметь дело с тем, что есть. Им нужно избавиться от Зеленского и этого ужасного правительства, которое он представляет", — подчеркнул он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Вчера, 15:07
Макгрегор отметил, что европейские страны играют с огнем и абсолютно игнорируют реальность. Они могли бы остановить конфликт на Украине, но не хотят этого, заключил он.
Представитель МИД Мария Захарова в среду заявляла, что ЕС и НАТО выступают за эскалацию конфликта на Украине, их не интересуют жизни собственного населения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
НАТО и ЕС используют ВСУ как таран против России, заявил Грызлов
Вчера, 17:22
 
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