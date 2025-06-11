https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022247708.html

В Раде предположили, к чему готовится Зеленский в Сумской области

В Раде предположили, к чему готовится Зеленский в Сумской области - РИА Новости, 11.06.2025

В Раде предположили, к чему готовится Зеленский в Сумской области

Владимир Зеленский готовится подавлять протесты в Сумской области, допустил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:37:00+03:00

2025-06-11T14:37:00+03:00

2025-06-11T14:39:00+03:00

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артем дмитрук

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится подавлять протесты в Сумской области, допустил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в Telegram-канале."Зеленский покупает щиты для разгона демонстраций на сумму 30 000 000!!! (гривен. — Прим. ред.) Пока вы думаете, Зеленский готовится", — говорится в публикации.В среду издание "Страна.ua" сообщило, что в электронной торговой системе Prozorro пять дней назад появился тендер на закупку нацгвардией в Сумской области противоударных щитов.По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в этом регионе из-за продвижения российских военных, и территории сдаются невероятными темпами.Накануне разведчик с позывным "Цыпа" заявил, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше населенного пункта Беловоды Сумской области.

https://ria.ru/20250611/tela-2022178374.html

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в мире, украина, сумская область, артем дмитрук, владимир зеленский