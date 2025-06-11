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В Раде предположили, к чему готовится Зеленский в Сумской области - РИА Новости, 11.06.2025
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14:37 11.06.2025 (обновлено: 14:39 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022247708.html
В Раде предположили, к чему готовится Зеленский в Сумской области
В Раде предположили, к чему готовится Зеленский в Сумской области - РИА Новости, 11.06.2025
В Раде предположили, к чему готовится Зеленский в Сумской области
Владимир Зеленский готовится подавлять протесты в Сумской области, допустил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:37:00+03:00
2025-06-11T14:39:00+03:00
в мире
украина
сумская область
артем дмитрук
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится подавлять протесты в Сумской области, допустил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в Telegram-канале."Зеленский покупает щиты для разгона демонстраций на сумму 30 000 000!!! (гривен. — Прим. ред.) Пока вы думаете, Зеленский готовится", — говорится в публикации.В среду издание "Страна.ua" сообщило, что в электронной торговой системе Prozorro пять дней назад появился тендер на закупку нацгвардией в Сумской области противоударных щитов.По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в этом регионе из-за продвижения российских военных, и территории сдаются невероятными темпами.Накануне разведчик с позывным "Цыпа" заявил, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше населенного пункта Беловоды Сумской области.
https://ria.ru/20250611/tela-2022178374.html
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в мире, украина, сумская область, артем дмитрук, владимир зеленский
В мире, Украина, Сумская область, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский
В Раде предположили, к чему готовится Зеленский в Сумской области

Депутат рады Дмитрук: Зеленский готовится подавлять протесты в Сумской области

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится подавлять протесты в Сумской области, допустил депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Зеленский покупает щиты для разгона демонстраций на сумму 30 000 000!!! (гривен. — Прим. ред.) Пока вы думаете, Зеленский готовится", — говорится в публикации.
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В среду издание "Страна.ua" сообщило, что в электронной торговой системе Prozorro пять дней назад появился тендер на закупку нацгвардией в Сумской области противоударных щитов.
По словам депутата Верховной рады Анны Скороход, ВСУ столкнулись с серьезными проблемами в этом регионе из-за продвижения российских военных, и территории сдаются невероятными темпами.
Накануне разведчик с позывным "Цыпа" заявил, что десантники 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады расширяют буферную зону вдоль российской границы и уже продвинулись дальше населенного пункта Беловоды Сумской области.
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В миреУкраинаСумская областьАртем ДмитрукВладимир Зеленский
 
 
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