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Зеленский сделал истеричное заявление после удара России по объектам ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 11.06.2025 (обновлено: 13:33 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022230034.html
Зеленский сделал истеричное заявление после удара России по объектам ВСУ
Зеленский сделал истеричное заявление после удара России по объектам ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025
Зеленский сделал истеричное заявление после удара России по объектам ВСУ
Владимир Зеленский в резкой форме призвал Вашингтон и другие страны давить на Россию из-за ударов по военным объектам на Украине. Об этом он написал в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:27:00+03:00
2025-06-11T13:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
сша
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в резкой форме призвал Вашингтон и другие страны давить на Россию из-за ударов по военным объектам на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале. "И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира", — говорится в публикации. На этой неделе Минобороны сообщило, что российские военные нанесли несколько групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ в ответ на террористические действия Киева.Теракты в Брянской и Курской областяхВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли.Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.
https://ria.ru/20250611/bouz-2022164212.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, США
Зеленский сделал истеричное заявление после удара России по объектам ВСУ

Зеленский призвал США и другие страны не бояться давить на РФ после удара по ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в резкой форме призвал Вашингтон и другие страны давить на Россию из-за ударов по военным объектам на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

"И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира", — говорится в публикации.
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На этой неделе Минобороны сообщило, что российские военные нанесли несколько групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ в ответ на террористические действия Киева.

Теракты в Брянской и Курской областях

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли.

Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.
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11:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаСША
 
 
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