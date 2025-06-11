Зеленский сделал истеричное заявление после удара России по объектам ВСУ
Зеленский призвал США и другие страны не бояться давить на РФ после удара по ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в резкой форме призвал Вашингтон и другие страны давить на Россию из-за ударов по военным объектам на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.
"И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира", — говорится в публикации.
"И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира", — говорится в публикации.
На этой неделе Минобороны сообщило, что российские военные нанесли несколько групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ в ответ на террористические действия Киева.
Теракты в Брянской и Курской областях
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.
Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.