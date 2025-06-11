https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022230034.html

Зеленский сделал истеричное заявление после удара России по объектам ВСУ

Зеленский сделал истеричное заявление после удара России по объектам ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025

Зеленский сделал истеричное заявление после удара России по объектам ВСУ

Владимир Зеленский в резкой форме призвал Вашингтон и другие страны давить на Россию из-за ударов по военным объектам на Украине. Об этом он написал в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:27:00+03:00

2025-06-11T13:27:00+03:00

2025-06-11T13:33:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский в резкой форме призвал Вашингтон и другие страны давить на Россию из-за ударов по военным объектам на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале. "И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира", — говорится в публикации. На этой неделе Минобороны сообщило, что российские военные нанесли несколько групповых ударов по объектам ВПК Украины и ВСУ в ответ на террористические действия Киева.Теракты в Брянской и Курской областяхВ ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Пострадали 119 человек, семь — погибли.Примерно в это же время на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста в тот момент, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадали три сотрудника поездной бригады.

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в мире, россия, владимир зеленский, украина, сша