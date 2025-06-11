https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022183504.html

МИД Украины выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского

МИД Украины выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского - РИА Новости, 11.06.2025

МИД Украины выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского

Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:41:00+03:00

2025-06-11T10:41:00+03:00

2025-06-11T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского. Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой. "Коммуникационная стратегия венгерского правительства, которая демонизирует Украину и... Зеленского, сошла с рельсов", - написал Тихий в соцсети X. Он также назвал абсурдными критические замечания венгерских властей, а их реакцию на слова Зеленского - "нервными обвинениями".

https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022153589.html

https://ria.ru/20250610/orban-2022135763.html

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украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, в мире