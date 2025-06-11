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МИД Украины выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского - РИА Новости, 11.06.2025
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10:41 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022183504.html
МИД Украины выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского
МИД Украины выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского - РИА Новости, 11.06.2025
МИД Украины выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского
Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:41:00+03:00
2025-06-11T10:41:00+03:00
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венгрия
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петер сийярто
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского. Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой. "Коммуникационная стратегия венгерского правительства, которая демонизирует Украину и... Зеленского, сошла с рельсов", - написал Тихий в соцсети X. Он также назвал абсурдными критические замечания венгерских властей, а их реакцию на слова Зеленского - "нервными обвинениями".
https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022153589.html
https://ria.ru/20250610/orban-2022135763.html
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украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, в мире
Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, В мире
МИД Украины выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского

Представитель МИД Украины Тихий выразил обиду на Венгрию за критику Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Представитель МИД Украины Георгий Тихий, использовав недипломатичное выражение, выразил обиду реакцией венгерских властей на критику Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline выступил с критикой политики премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и в использовании украинского вопроса в достижении внутриполитических целей, в частности в кампании перед выборами в парламент Венгрии в 2026 году. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал заявления Зеленского грубой антивенгерской пропагандой.
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"Коммуникационная стратегия венгерского правительства, которая демонизирует Украину и... Зеленского, сошла с рельсов", - написал Тихий в соцсети X.
Он также назвал абсурдными критические замечания венгерских властей, а их реакцию на слова Зеленского - "нервными обвинениями".
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УкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоВ мире
 
 
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