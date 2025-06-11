https://ria.ru/20250611/zelenskiy-2022153589.html

На Западе предложили устранить Зеленского ради победы

На Западе предложили устранить Зеленского ради победы - РИА Новости, 11.06.2025

На Западе предложили устранить Зеленского ради победы

Владимир Зеленский оторван от реальности и непоследователен, в итоге он не сможет наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, поэтому главу киевского... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:16:00+03:00

2025-06-11T05:16:00+03:00

2025-06-11T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оторван от реальности и непоследователен, в итоге он не сможет наладить диалог с президентом США Дональдом Трампом, поэтому главу киевского режима надо убрать — такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.Ранее Зеленский в интервью ABC News заявил, что Трамп прогнозирует победу России в конфликте с Украиной. По словам главы киевского режима, Трамп поделился этой информацией с некоторыми людьми из своего окружения. Глава киевского режима также пожаловался, что Киев надеялся получить от США 20 тысяч ракет для систем ПВО, однако Вашингтон якобы решил перенаправить их американским силам на Ближнем Востоке."Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным", — cказал аналитик.По словам Макгрегора, Зеленский не смог найти "ни одного доказательства" украинской "победы", так и не дав ее четкого определения, а лишь окончательно запутался в своих показаниях."На самом деле, победа — это устранение Зеленского и этой банды преступников в Киеве. Вот и все", — резюмировал полковник.В американской администрации неоднократно выражали намерение выйти из мирного процесса по Украине. В Госдепе заявляли, что Соединенные Штаты пойдут на этот шаг, если не будет прогресса. По словам официального представителя Госдепартамента Тэмми Брюс, Вашингтон ждет "полного и длительного" прекращения огня и завершения конфликта.Как сообщила 27 мая газета New York Times, президент США Дональд Трамп дал понять европейским лидерам, что желает отстраниться от дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта. Издание отметило, что после беседы с Владимиром Путиным хозяин Белого дома дал понять, что не намерен оказывать давление на Москву и вводить новые санкции.

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2022053147.html

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021914178.html

https://ria.ru/20250610/zelenskij-2022072817.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, государственный департамент сша