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Захарова прокомментировала протесты в США
Захарова прокомментировала протесты в США - РИА Новости, 11.06.2025
Захарова прокомментировала протесты в США
Протесты в США свидетельствуют о глубочайшем кризисе, в котором находится страна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:08:00+03:00
2025-06-11T09:08:00+03:00
2025-06-11T09:09:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Протесты в США свидетельствуют о глубочайшем кризисе, в котором находится страна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Цитируем нынешнего президента США, потому что США находятся в глубочайшем кризисе.… Это глубинная история. Есть выборы, нет у них выборов. Люди друг друга ненавидят. И это не какой-то сегмент, и это не какие-то засланцы, на которых они все время ссылались. Это никакая не рука Кремля или происки Пекина. Это их внутренняя проблема", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".
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сша, в мире, протесты в калифорнии, пекин, россия, мария захарова
США, В мире, Протесты в Калифорнии, Пекин, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала протесты в США
Захарова назвала протесты в США внутренней проблемой страны