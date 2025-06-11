https://ria.ru/20250611/zakharova-2022167739.html

Захарова прокомментировала протесты в США

Захарова прокомментировала протесты в США - РИА Новости, 11.06.2025

Захарова прокомментировала протесты в США

Протесты в США свидетельствуют о глубочайшем кризисе, в котором находится страна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:08:00+03:00

2025-06-11T09:08:00+03:00

2025-06-11T09:09:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Протесты в США свидетельствуют о глубочайшем кризисе, в котором находится страна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Цитируем нынешнего президента США, потому что США находятся в глубочайшем кризисе.… Это глубинная история. Есть выборы, нет у них выборов. Люди друг друга ненавидят. И это не какой-то сегмент, и это не какие-то засланцы, на которых они все время ссылались. Это никакая не рука Кремля или происки Пекина. Это их внутренняя проблема", - сказала Захарова в эфире радио "Спутник".

https://ria.ru/20250609/migranty-2021649128.html

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сша, в мире, протесты в калифорнии, пекин, россия, мария захарова