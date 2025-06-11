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Мужчину, обвиняемого в хищении 38 миллионов рублей, задержали - РИА Новости, 11.06.2025
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15:06 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/zaderzhanie-2022258507.html
Мужчину, обвиняемого в хищении 38 миллионов рублей, задержали
Мужчину, обвиняемого в хищении 38 миллионов рублей, задержали - РИА Новости, 11.06.2025
Мужчину, обвиняемого в хищении 38 миллионов рублей, задержали
Участника аферы, забравшего у подростка в Москве 38 миллионов рублей, задержали, им оказался житель Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:06:00+03:00
2025-06-11T15:06:00+03:00
иркутская область
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Участника аферы, забравшего у подростка в Москве 38 миллионов рублей, задержали, им оказался житель Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. По данным МВД, злоумышленники позвонили несовершеннолетней дочери жительницы Москвы и представились сотрудниками различных организаций. Под предлогом декларирования средств они убедили подростка собрать семейные сбережения, включая валюту, и передать их курьеру. Общий ущерб превысил 38 миллионов рублей. "Задержан участник аферы, забравший у подростка из Москвы 38 млн рублей, принадлежавших его родителям. Им оказался 24-летний житель Иркутской области", - говорится в сообщении. Оперативники выяснили, что подозреваемый, действуя по указанию анонимных кураторов, прибыл в Москву, забрал деньги и перевёл их сообщникам. За свои услуги он получил вознаграждение и вернулся на малую родину. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.
https://ria.ru/20250610/zhitel-2021999202.html
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иркутская область, москва, происшествия
Иркутская область, Москва, Происшествия
Мужчину, обвиняемого в хищении 38 миллионов рублей, задержали

Жителя Иркутской области, обвиняемого в хищении 38 млн р у подростка, задержали

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Участника аферы, забравшего у подростка в Москве 38 миллионов рублей, задержали, им оказался житель Иркутской области, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
По данным МВД, злоумышленники позвонили несовершеннолетней дочери жительницы Москвы и представились сотрудниками различных организаций. Под предлогом декларирования средств они убедили подростка собрать семейные сбережения, включая валюту, и передать их курьеру. Общий ущерб превысил 38 миллионов рублей.
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"Задержан участник аферы, забравший у подростка из Москвы 38 млн рублей, принадлежавших его родителям. Им оказался 24-летний житель Иркутской области", - говорится в сообщении.
Оперативники выяснили, что подозреваемый, действуя по указанию анонимных кураторов, прибыл в Москву, забрал деньги и перевёл их сообщникам. За свои услуги он получил вознаграждение и вернулся на малую родину.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранта заключили под стражу.
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