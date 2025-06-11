https://ria.ru/20250611/vyshki-2022333972.html

Дополнительные сотовые вышки установили в Смоленской области

Дополнительные сотовые вышки установили в Смоленской области - РИА Новости, 11.06.2025

Дополнительные сотовые вышки установили в Смоленской области

Установлены еще пять новых сотовых вышек в Смоленской области в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" нацпроекта "Экономика данных... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T18:03:00+03:00

2025-06-11T18:03:00+03:00

2025-06-11T18:03:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Установлены еще пять новых сотовых вышек в Смоленской области в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства 2.0" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем официальном телеграм-канале. Так, еще более 1 тысячи жителей небольших поселков и деревень региона получили доступ к высокоскоростному интернету и мобильной связи. Благодаря появлению связи люди получают новые возможности: онлайн-образование, удаленная работа, общение через социальные сети и видеозвонки. Теперь они доступны жителям еще пяти населенных пунктов: Погорелья, Красиловки, Сташек, Полднева и Вешек, уточнил Анохин. Ранее, в марте, поставили 12 новых вышек в деревнях Булгаково, Шиловичи, Шестаково, Двуполяны, Шабаново, Моготово, Бекрино, Ново-Никольское, Желанья, Селище, Федотково и Мирополье, что открыло доступ к высокоскоростному интернету для 2 тысяч человек. До конца года в регионе планируется возвести еще 39 базовых станций. Каждая 30-метровая вышка обеспечивает LTE-сигнал, покрывая не только сам населенный пункт, но и прилегающие территории. Места для строительства вышек определяли смоляне путем голосования – сделать выбор жители могли через отделения Почты России и портал госуслуг. Программа охватывает села и деревни с численностью населения от 100 до 1 тысячи человек. "Наша цель – создать равные условия для всех смолян, независимо от того, живут они в крупном городе или небольшой деревне. Постепенная модернизация инфраструктуры позволяет сократить цифровое неравенство и повысить качество жизни в сельской местности", — заключил Анохин.

https://ria.ru/20250611/smolensk-2022175704.html

https://ria.ru/20250606/anokhin-2021430582.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин