https://ria.ru/20250611/vybory-2022251261.html

Выборы губернатора Архангельской области состоятся 14 сентября

Выборы губернатора Архангельской области состоятся 14 сентября - РИА Новости, 11.06.2025

Выборы губернатора Архангельской области состоятся 14 сентября

Депутаты Архангельского областного собрания назначили очередные выборы губернатора региона на единый день голосования 14 сентября, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:46:00+03:00

2025-06-11T14:46:00+03:00

2025-06-11T14:46:00+03:00

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания назначили очередные выборы губернатора региона на единый день голосования 14 сентября, сообщила пресс-служба заскобрания. По требованиям федерального законодательства, собрание депутатов региона должно не ранее, чем за 100, и не позднее, чем за 90 дней до даты голосования, объявить выборы губернатора Архангельской области. "Для того, чтобы уложиться в установленные сроки, сегодня мы поддержали проект постановления в рамках внеочередной сессии и назначили днём выборов 14 сентября 2025 года", - сообщила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Кандидатов на должность губернатора должны выдвигать политические партии, при этом партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Как сообщил председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский, постановление о назначении выборов будет опубликовано 15 июня, а с 16 июня начнется выдвижение кандидатов. "После выдвижения необходимо будет собрать листы поддержки среди депутатов и глав, избранных на выборах в муниципальных образованиях. Необходимо получить поддержку не менее 8% депутатов районного, городского и окружного уровня и 8% поселенческого уровня. Срок сбора подписей и подачи документов заканчивается 16 июля", - пояснил Контиевский. Он также отметил, что Центральная избирательная комиссия сейчас рассматривает вопрос о применении дистанционного электронного голосования на выборах в субъектах Российской Федерации. Архангельская область находится в списке таких регионов. Также рассматривается вопрос о применении такой технологии голосования, как "мобильный избиратель". "Это будет удобно для тех, кто в день голосования находится не по месту жительства, но в пределах Архангельской области или Ненецкого автономного округа. Они смогут проголосовать на любом избирательном участке. Эта процедура применяется уже давно, избиратели активно ей пользуются", - добавил Контиевский. Для маломобильных групп жителей региона будет предоставлена возможность проголосовать дома. Кроме того, члены комиссии будут сами добираться до жителей труднодоступных территорий. Все процедуры будут проходить до единого дня голосования, которое по законодательству назначается во второе воскресенье сентября. По закону "О выборах губернатора Архангельской области" глава региона избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Губернатором может быть избран гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства и достигший на день голосования возраста 30 лет.

https://ria.ru/20250605/paszr-2021185568.html

https://ria.ru/20250603/arkhangelsk-2020747836.html

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архангельская область, россия