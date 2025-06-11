Рейтинг@Mail.ru
Выборы губернатора Архангельской области состоятся 14 сентября - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
14:46 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/vybory-2022251261.html
Выборы губернатора Архангельской области состоятся 14 сентября
Выборы губернатора Архангельской области состоятся 14 сентября - РИА Новости, 11.06.2025
Выборы губернатора Архангельской области состоятся 14 сентября
Депутаты Архангельского областного собрания назначили очередные выборы губернатора региона на единый день голосования 14 сентября, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:46:00+03:00
2025-06-11T14:46:00+03:00
архангельская область
архангельская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148915/95/1489159535_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_8f2ce06934c1c4fb9e44040d172ddb27.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 11 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания назначили очередные выборы губернатора региона на единый день голосования 14 сентября, сообщила пресс-служба заскобрания. По требованиям федерального законодательства, собрание депутатов региона должно не ранее, чем за 100, и не позднее, чем за 90 дней до даты голосования, объявить выборы губернатора Архангельской области. "Для того, чтобы уложиться в установленные сроки, сегодня мы поддержали проект постановления в рамках внеочередной сессии и назначили днём выборов 14 сентября 2025 года", - сообщила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Кандидатов на должность губернатора должны выдвигать политические партии, при этом партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Как сообщил председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский, постановление о назначении выборов будет опубликовано 15 июня, а с 16 июня начнется выдвижение кандидатов. "После выдвижения необходимо будет собрать листы поддержки среди депутатов и глав, избранных на выборах в муниципальных образованиях. Необходимо получить поддержку не менее 8% депутатов районного, городского и окружного уровня и 8% поселенческого уровня. Срок сбора подписей и подачи документов заканчивается 16 июля", - пояснил Контиевский. Он также отметил, что Центральная избирательная комиссия сейчас рассматривает вопрос о применении дистанционного электронного голосования на выборах в субъектах Российской Федерации. Архангельская область находится в списке таких регионов. Также рассматривается вопрос о применении такой технологии голосования, как "мобильный избиратель". "Это будет удобно для тех, кто в день голосования находится не по месту жительства, но в пределах Архангельской области или Ненецкого автономного округа. Они смогут проголосовать на любом избирательном участке. Эта процедура применяется уже давно, избиратели активно ей пользуются", - добавил Контиевский. Для маломобильных групп жителей региона будет предоставлена возможность проголосовать дома. Кроме того, члены комиссии будут сами добираться до жителей труднодоступных территорий. Все процедуры будут проходить до единого дня голосования, которое по законодательству назначается во второе воскресенье сентября. По закону "О выборах губернатора Архангельской области" глава региона избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Губернатором может быть избран гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства и достигший на день голосования возраста 30 лет.
https://ria.ru/20250605/paszr-2021185568.html
https://ria.ru/20250603/arkhangelsk-2020747836.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148915/95/1489159535_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_cf25769599682f4281da094a44adcd6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, россия
Архангельская область, Архангельская область, Россия
Выборы губернатора Архангельской области состоятся 14 сентября

Выборы губернатора Архангельской области назначены на 14 сентября

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Архангельск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 11 июн – РИА Новости. Депутаты Архангельского областного собрания назначили очередные выборы губернатора региона на единый день голосования 14 сентября, сообщила пресс-служба заскобрания.
По требованиям федерального законодательства, собрание депутатов региона должно не ранее, чем за 100, и не позднее, чем за 90 дней до даты голосования, объявить выборы губернатора Архангельской области.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Конференция ПАСЗР в Архангельске поддержала более 20 инициатив регионов
5 июня, 20:14
"Для того, чтобы уложиться в установленные сроки, сегодня мы поддержали проект постановления в рамках внеочередной сессии и назначили днём выборов 14 сентября 2025 года", - сообщила председатель областного собрания Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении.
Кандидатов на должность губернатора должны выдвигать политические партии, при этом партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Как сообщил председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский, постановление о назначении выборов будет опубликовано 15 июня, а с 16 июня начнется выдвижение кандидатов.
"После выдвижения необходимо будет собрать листы поддержки среди депутатов и глав, избранных на выборах в муниципальных образованиях. Необходимо получить поддержку не менее 8% депутатов районного, городского и окружного уровня и 8% поселенческого уровня. Срок сбора подписей и подачи документов заканчивается 16 июля", - пояснил Контиевский.
Он также отметил, что Центральная избирательная комиссия сейчас рассматривает вопрос о применении дистанционного электронного голосования на выборах в субъектах Российской Федерации. Архангельская область находится в списке таких регионов. Также рассматривается вопрос о применении такой технологии голосования, как "мобильный избиратель".
"Это будет удобно для тех, кто в день голосования находится не по месту жительства, но в пределах Архангельской области или Ненецкого автономного округа. Они смогут проголосовать на любом избирательном участке. Эта процедура применяется уже давно, избиратели активно ей пользуются", - добавил Контиевский.
Для маломобильных групп жителей региона будет предоставлена возможность проголосовать дома. Кроме того, члены комиссии будут сами добираться до жителей труднодоступных территорий. Все процедуры будут проходить до единого дня голосования, которое по законодательству назначается во второе воскресенье сентября.
По закону "О выборах губернатора Архангельской области" глава региона избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Губернатором может быть избран гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства иностранного государства и достигший на день голосования возраста 30 лет.
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Отдых и оздоровление детей обсудили на заседании комитета ГД в Архангельске
3 июня, 21:04
 
Архангельская областьАрхангельская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала