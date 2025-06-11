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Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию в Одессе - РИА Новости, 12.06.2025
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21:48 11.06.2025 (обновлено: 07:57 12.06.2025)
https://ria.ru/20250611/vuchichi-2022380448.html
Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию в Одессе
Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию в Одессе - РИА Новости, 12.06.2025
Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию в Одессе
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе. РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-11T21:48:00+03:00
2025-06-12T07:57:00+03:00
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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе. Вучич в среду принял участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе, где, как он сообщил, призвал к усилению диалога и скорому достижению мира. На полях мероприятия он встретился с Владимиром Зеленским, с которым, по его словам, обсудил геополитическую ситуацию и вызовы, экономику и сотрудничество. "Это четвертый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию", - приводит заявление Вучича журналистам агентство Танюг. Сербия оказывает Украине гуманитарную помощь. Министр по европейской интеграции Неманья Старович сообщал 16 мая, что сербская гумпомощь Украине за последние 3,5 года превзошла объем отправленной Киеву помощи всех остальных стран Западных Балкан вместе взятых. Тогда было передано оборудование для восстановления энергосетей, стоимость которого не раскрывалась.
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в мире, украина, сербия, одесса, александр вучич, владимир зеленский
В мире, Украина, Сербия, Одесса, Александр Вучич, Владимир Зеленский
Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию в Одессе

Президент Сербии Вучич не поддержал антироссийскую декларацию саммита на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе.
Вучич в среду принял участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе, где, как он сообщил, призвал к усилению диалога и скорому достижению мира. На полях мероприятия он встретился с Владимиром Зеленским, с которым, по его словам, обсудил геополитическую ситуацию и вызовы, экономику и сотрудничество.
"Это четвертый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию", - приводит заявление Вучича журналистам агентство Танюг.
Сербия оказывает Украине гуманитарную помощь. Министр по европейской интеграции Неманья Старович сообщал 16 мая, что сербская гумпомощь Украине за последние 3,5 года превзошла объем отправленной Киеву помощи всех остальных стран Западных Балкан вместе взятых. Тогда было передано оборудование для восстановления энергосетей, стоимость которого не раскрывалась.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
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29 мая, 22:53
 
В миреУкраинаСербияОдессаАлександр ВучичВладимир Зеленский
 
 
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