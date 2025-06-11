https://ria.ru/20250611/vuchichi-2022380448.html

Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию в Одессе

Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию в Одессе - РИА Новости, 12.06.2025

Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию в Одессе

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе. РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-11T21:48:00+03:00

2025-06-11T21:48:00+03:00

2025-06-12T07:57:00+03:00

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БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не поддержал антироссийскую декларацию саммита Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе. Вучич в среду принял участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Одессе, где, как он сообщил, призвал к усилению диалога и скорому достижению мира. На полях мероприятия он встретился с Владимиром Зеленским, с которым, по его словам, обсудил геополитическую ситуацию и вызовы, экономику и сотрудничество. "Это четвертый раз, когда я участвую в саммите Юго-Восточной Европы и Украины, и я единственный, кто не поддержал декларацию", - приводит заявление Вучича журналистам агентство Танюг. Сербия оказывает Украине гуманитарную помощь. Министр по европейской интеграции Неманья Старович сообщал 16 мая, что сербская гумпомощь Украине за последние 3,5 года превзошла объем отправленной Киеву помощи всех остальных стран Западных Балкан вместе взятых. Тогда было передано оборудование для восстановления энергосетей, стоимость которого не раскрывалась.

https://ria.ru/20250529/vuchich-2019871668.html

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в мире, украина, сербия, одесса, александр вучич, владимир зеленский