https://ria.ru/20250611/vsu-2022325117.html

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по курскому поселку Марьино

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по курскому поселку Марьино - РИА Новости, 11.06.2025

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по курскому поселку Марьино

Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ по жилому дому в поселке Марьино Рыльского района Курской области, где пострадали трое детей,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T17:45:00+03:00

2025-06-11T17:45:00+03:00

2025-06-11T17:45:00+03:00

происшествия

курская область

рыльский район

россия

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ по жилому дому в поселке Марьино Рыльского района Курской области, где пострадали трое детей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. "Возбуждено уголовное дело по факту атаки украинскими боевиками поселка Марьино Курской области, в результате которой пострадали дети... В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ) назначены судебно-медицинские экспертизы для определения тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших", - говорится в сообщении. Уточняется, что вечером 10 июня украинские боевики, используя БПЛА, сбросили не менее шести взрывных устройств на жилой дом, расположенный в поселке Марьино Рыльского района Курской области. В результате этого ранены трое детей, а жилой дом получил существенные разрушения. Как сообщила бабушка пострадавших детей, в момент сбросов взрывоопасных предметов на жилой дом дети находились в своей комнате. В результате атаки на них обрушился потолок, и все они получили ушибы головы. "Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавила Петренко.

https://ria.ru/20250602/kursk-2020414289.html

курская область

рыльский район

россия

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происшествия, курская область, рыльский район, россия, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)