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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по курскому поселку Марьино - РИА Новости, 11.06.2025
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17:45 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/vsu-2022325117.html
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по курскому поселку Марьино
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по курскому поселку Марьино - РИА Новости, 11.06.2025
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по курскому поселку Марьино
Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ по жилому дому в поселке Марьино Рыльского района Курской области, где пострадали трое детей,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:45:00+03:00
2025-06-11T17:45:00+03:00
происшествия
курская область
рыльский район
россия
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ по жилому дому в поселке Марьино Рыльского района Курской области, где пострадали трое детей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства. "Возбуждено уголовное дело по факту атаки украинскими боевиками поселка Марьино Курской области, в результате которой пострадали дети... В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ) назначены судебно-медицинские экспертизы для определения тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших", - говорится в сообщении. Уточняется, что вечером 10 июня украинские боевики, используя БПЛА, сбросили не менее шести взрывных устройств на жилой дом, расположенный в поселке Марьино Рыльского района Курской области. В результате этого ранены трое детей, а жилой дом получил существенные разрушения. Как сообщила бабушка пострадавших детей, в момент сбросов взрывоопасных предметов на жилой дом дети находились в своей комнате. В результате атаки на них обрушился потолок, и все они получили ушибы головы. "Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20250602/kursk-2020414289.html
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происшествия, курская область, рыльский район, россия, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Рыльский район, Россия, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по курскому поселку Марьино

СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на жилой дом в Курской области

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ по жилому дому в поселке Марьино Рыльского района Курской области, где пострадали трое детей, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по факту атаки украинскими боевиками поселка Марьино Курской области, в результате которой пострадали дети... В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте (пункты "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ) назначены судебно-медицинские экспертизы для определения тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вечером 10 июня украинские боевики, используя БПЛА, сбросили не менее шести взрывных устройств на жилой дом, расположенный в поселке Марьино Рыльского района Курской области. В результате этого ранены трое детей, а жилой дом получил существенные разрушения.
Как сообщила бабушка пострадавших детей, в момент сбросов взрывоопасных предметов на жилой дом дети находились в своей комнате. В результате атаки на них обрушился потолок, и все они получили ушибы головы.
"Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавила Петренко.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Курск - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
СК завел уголовное дело о теракте после ночной атаки ВСУ в Курске
2 июня, 11:36
 
ПроисшествияКурская областьРыльский районРоссияСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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