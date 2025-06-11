https://ria.ru/20250611/vsu-2022215598.html

ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия "Востока"

ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия "Востока"

Группировка "Восток" широким фронтом вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне действия... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:39:00+03:00

2025-06-11T12:39:00+03:00

2025-06-11T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" широким фронтом вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 225 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области."ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сообщении военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)