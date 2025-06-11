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ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 11.06.2025 (обновлено: 12:43 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/vsu-2022215598.html
ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия "Востока"
ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия "Востока" - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия "Востока"
Группировка "Восток" широким фронтом вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне действия... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:39:00+03:00
2025-06-11T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" широким фронтом вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 225 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.Как отмечает ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области."ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сообщении военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 225 боевиков в зоне действия "Востока"

МО РФ: ВСУ потеряли более 225 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" широким фронтом вышла на западную границу ДНР и развивает наступление в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 225 военнослужащих и пять орудий артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий широким фронтом вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и развивают наступление на территории Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Как отмечает ведомство, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шевченко Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Малиновка Запорожской области.
"ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавляется в сообщении военного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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