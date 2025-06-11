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При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей
При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей - РИА Новости, 11.06.2025
При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей
Трое детей пострадали при атаке ВСУ в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:38:00+03:00
2025-06-11T08:38:00+03:00
2025-06-11T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
рыльский район
вооруженные силы украины
происшествия
александр хинштейн
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Трое детей пострадали при атаке ВСУ в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали поселок Марьино Рыльского района. К сожалению, под удар попали трое детей. У семилетней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У девятилетнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног", — написал он в Telegram-канале.Другие детали:После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.В регионе действует режим контртеррористической операции.
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курская область, рыльский район, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Хинштейн
При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей
Трое детей пострадали при атаке ВСУ в Курской области, их доставили в больницу