https://ria.ru/20250611/vsu-2022164750.html

При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей

При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей - РИА Новости, 11.06.2025

При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей

Трое детей пострадали при атаке ВСУ в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T08:38:00+03:00

2025-06-11T08:38:00+03:00

2025-06-11T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

рыльский район

вооруженные силы украины

происшествия

александр хинштейн

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Трое детей пострадали при атаке ВСУ в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали поселок Марьино Рыльского района. К сожалению, под удар попали трое детей. У семилетней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У девятилетнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног", — написал он в Telegram-канале.Другие детали:После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

рыльский район

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курская область, рыльский район, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн