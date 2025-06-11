Рейтинг@Mail.ru
При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:38 11.06.2025 (обновлено: 09:56 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/vsu-2022164750.html
При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей
При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей - РИА Новости, 11.06.2025
При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей
Трое детей пострадали при атаке ВСУ в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T08:38:00+03:00
2025-06-11T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
рыльский район
вооруженные силы украины
происшествия
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Трое детей пострадали при атаке ВСУ в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн."Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали поселок Марьино Рыльского района. К сожалению, под удар попали трое детей. У семилетней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У девятилетнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног", — написал он в Telegram-канале.Другие детали:После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
рыльский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, рыльский район, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Хинштейн
При украинской атаке на Курскую область пострадали трое детей

Трое детей пострадали при атаке ВСУ в Курской области, их доставили в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Трое детей пострадали при атаке ВСУ в Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Вчера вечером вражеские БПЛА атаковали поселок Марьино Рыльского района. К сожалению, под удар попали трое детей. У семилетней девочки минно-взрывная и зарытая черепно-мозговая травмы, осколочное ранение лица, ушиб правого колена. У девятилетнего мальчика травма ноги и мизинца правой руки, у 13-летнего — ушибы мягких тканей ног", — написал он в Telegram-канале.
Другие детали:
  • детей сразу осмотрели врачи, их доставили в Курскую областную больницу;
  • угрозы для жизни и здоровья нет;
  • пострадавшие в состоянии легкой и средней степени тяжести;
  • повреждено остекление Дома культуры и санатория;
  • разрушен спортивный зал;
  • есть повреждения в трех квартирах;
  • выбиты окна в частном доме и начальной школе.
После полного освобождения Курской области российскими военными противник стал активнее обстреливать и атаковать ее территорию с помощью дронов.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала