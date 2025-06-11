https://ria.ru/20250611/vsu--2022170960.html
ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 11.06.2025
ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
Украинские войска в течение суток нанесли 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись девять... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:33:00+03:00
2025-06-11T09:33:00+03:00
2025-06-11T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись девять населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 20 ударов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Горностаевка, Алешки, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
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днепр (река), херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли за сутки 43 артудара по левому берегу Днепра Херсонской области