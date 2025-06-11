https://ria.ru/20250611/vsu--2022170960.html

ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 11.06.2025

ВСУ нанесли 43 артиллерийских удара по Херсонской области за сутки

Украинские войска в течение суток нанесли 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись девять... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:33:00+03:00

2025-06-11T09:33:00+03:00

2025-06-11T09:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска в течение суток нанесли 43 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ударам подверглись девять населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 удара из ствольной артиллерии. Еще 20 ударов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Каховка, Днепряны, Горностаевка, Алешки, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Пролетарка, Новая Маячка, Корсунка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

каховка

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днепр (река), херсонская область , каховка, происшествия