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Володин прокомментировал слова Клекнер о "бывшей Советской армии" - РИА Новости, 11.06.2025
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16:47 11.06.2025 (обновлено: 22:27 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/volodin-2022302071.html
Володин прокомментировал слова Клекнер о "бывшей Советской армии"
Володин прокомментировал слова Клекнер о "бывшей Советской армии" - РИА Новости, 11.06.2025
Володин прокомментировал слова Клекнер о "бывшей Советской армии"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил председателю бундестага Юлии Клекнер, какая армия взяла Берлин в 1945 году. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:47:00+03:00
2025-06-11T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил председателю бундестага Юлии Клекнер, какая армия взяла Берлин в 1945 году. "Досадно, что вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее "бывшей Советской". В этой связи вынужден напомнить: это была Красная армия", — говорится в письме, текст которого приводится на сайте Госдумы. Первое письмо Клекнер и лидерам пяти политических фракций бундестага спикер Госдумы направил на прошлой неделе. Поводом для этого стали заявления канцлера Германии во время визита в США. Говоря об итогах Второй Мировой войны, Фридрих Мерц исказил историю победы над нацизмом.Кроме того, Володин отправил немецким коллегам материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клекнер проигнорировала их, заявив, что на Украине "нет фашизма". В новом обращении председатель Госдумы привел документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения.
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в мире, берлин (город), германия, украина, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума рф, бундестаг германии
В мире, Берлин (город), Германия, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Бундестаг Германии
Володин прокомментировал слова Клекнер о "бывшей Советской армии"

Володин: досадно, что Клекнер не знает название армии, которая брала Берлин

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил председателю бундестага Юлии Клекнер, какая армия взяла Берлин в 1945 году.
"Досадно, что вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее "бывшей Советской". В этой связи вынужден напомнить: это была Красная армия", — говорится в письме, текст которого приводится на сайте Госдумы.
Первое письмо Клекнер и лидерам пяти политических фракций бундестага спикер Госдумы направил на прошлой неделе. Поводом для этого стали заявления канцлера Германии во время визита в США. Говоря об итогах Второй Мировой войны, Фридрих Мерц исказил историю победы над нацизмом.
Кроме того, Володин отправил немецким коллегам материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клекнер проигнорировала их, заявив, что на Украине "нет фашизма". В новом обращении председатель Госдумы привел документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения.
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В миреБерлин (город)ГерманияУкраинаВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийГосдума РФБундестаг Германии
 
 
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