https://ria.ru/20250611/volodin-2022302071.html

Володин прокомментировал слова Клекнер о "бывшей Советской армии"

Володин прокомментировал слова Клекнер о "бывшей Советской армии" - РИА Новости, 11.06.2025

Володин прокомментировал слова Клекнер о "бывшей Советской армии"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил председателю бундестага Юлии Клекнер, какая армия взяла Берлин в 1945 году. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:47:00+03:00

2025-06-11T16:47:00+03:00

2025-06-11T22:27:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил председателю бундестага Юлии Клекнер, какая армия взяла Берлин в 1945 году. "Досадно, что вы даже не можете точно привести название той армии, которая брала Берлин, называя ее "бывшей Советской". В этой связи вынужден напомнить: это была Красная армия", — говорится в письме, текст которого приводится на сайте Госдумы. Первое письмо Клекнер и лидерам пяти политических фракций бундестага спикер Госдумы направил на прошлой неделе. Поводом для этого стали заявления канцлера Германии во время визита в США. Говоря об итогах Второй Мировой войны, Фридрих Мерц исказил историю победы над нацизмом.Кроме того, Володин отправил немецким коллегам материалы об ударах и терактах режима Владимира Зеленского. Клекнер проигнорировала их, заявив, что на Украине "нет фашизма". В новом обращении председатель Госдумы привел документальные свидетельства преступлений киевского режима против мирного населения.

https://ria.ru/20250611/germaniya-2022176231.html

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