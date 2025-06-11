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СМИ: в Калифорнии находится больше американских военных, чем в Ираке - РИА Новости, 11.06.2025
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11:06 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/voennye-2022189424.html
СМИ: в Калифорнии находится больше американских военных, чем в Ираке
СМИ: в Калифорнии находится больше американских военных, чем в Ираке - РИА Новости, 11.06.2025
СМИ: в Калифорнии находится больше американских военных, чем в Ираке
В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сейчас находится больше американских военнослужащих, чем на базах США в Ираке и Сирии, сообщает телеканал ABC. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:06:00+03:00
2025-06-11T11:06:00+03:00
в мире
лос-анджелес
калифорния
ирак
протесты в калифорнии
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сейчас находится больше американских военнослужащих, чем на базах США в Ираке и Сирии, сообщает телеканал ABC. "В Лос-Анджелесе задействовано 4 800 военнослужащих Нацгвардии и морской пехоты, тогда как в Ираке размещены 2 500 военных, а в Сирии — 1 500", — уточняется в сообщении. Массовая переброска войск в Калифорнию началась на фоне продолжающихся протестов. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии. Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии, и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
https://ria.ru/20250611/tramp-2022160766.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, ирак, протесты в калифорнии
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Ирак, Протесты в Калифорнии
СМИ: в Калифорнии находится больше американских военных, чем в Ираке

ABC: в Лос-Анджелесе находится больше военных США, чем в Ираке и Сирии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Акция протеста в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сейчас находится больше американских военнослужащих, чем на базах США в Ираке и Сирии, сообщает телеканал ABC.
Лос-Анджелесе задействовано 4 800 военнослужащих Нацгвардии и морской пехоты, тогда как в Ираке размещены 2 500 военных, а в Сирии — 1 500", — уточняется в сообщении.
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Массовая переброска войск в Калифорнию началась на фоне продолжающихся протестов. Беспорядки начались 7 июня после рейда службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре Лос-Анджелеса, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Власти округа Лос-Анджелес впоследствии заявили, что не запрашивали помощи нацгвардии, и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями. Это стало предметом публичных разногласий между республиканским Белым домом и демократическим руководством штата.
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В миреЛос-АнджелесКалифорнияИракПротесты в Калифорнии
 
 
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