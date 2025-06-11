https://ria.ru/20250611/vagon--2022168114.html

Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов

Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов - РИА Новости, 11.06.2025

Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов

Вагон с углем сошел с рельсов на станции во Владивостоке, задержек движения нет, сообщает Восточное МСУТ СК России. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:15:00+03:00

2025-06-11T09:15:00+03:00

2025-06-11T09:15:00+03:00

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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дальневосточная железная дорога

дальневосточная транспортная прокуратура

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Вагон с углем сошел с рельсов на станции во Владивостоке, задержек движения нет, сообщает Восточное МСУТ СК России. "По предварительным данным, 10 июня 2026 года в 15.40 (8.40 мск) на 3 пути станции Мыс Чуркин во Владивосток Дальневосточной железной дороги при следовании грузового поезда произошел сход одного вагона, груженного углем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка. Дальневосточная транспортная прокуратура отмечает, что организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20250606/podryv-2021228735.html

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владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия, дальневосточная железная дорога, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия