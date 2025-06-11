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Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов - РИА Новости, 11.06.2025
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09:15 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/vagon--2022168114.html
Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов
Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов - РИА Новости, 11.06.2025
Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов
Вагон с углем сошел с рельсов на станции во Владивостоке, задержек движения нет, сообщает Восточное МСУТ СК России. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:15:00+03:00
2025-06-11T09:15:00+03:00
владивосток
следственный комитет россии (ск рф)
россия
дальневосточная железная дорога
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Вагон с углем сошел с рельсов на станции во Владивостоке, задержек движения нет, сообщает Восточное МСУТ СК России. "По предварительным данным, 10 июня 2026 года в 15.40 (8.40 мск) на 3 пути станции Мыс Чуркин во Владивосток Дальневосточной железной дороги при следовании грузового поезда произошел сход одного вагона, груженного углем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении. Проводится доследственная проверка. Дальневосточная транспортная прокуратура отмечает, что организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20250606/podryv-2021228735.html
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владивосток, следственный комитет россии (ск рф), россия, дальневосточная железная дорога, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия
Владивосток, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Дальневосточная железная дорога, Дальневосточная транспортная прокуратура, Происшествия
Во Владивостоке вагон с углем сошел с рельсов

Вагон с углем сошел с рельсов на станции во Владивостоке

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн - РИА Новости. Вагон с углем сошел с рельсов на станции во Владивостоке, задержек движения нет, сообщает Восточное МСУТ СК России.
"По предварительным данным, 10 июня 2026 года в 15.40 (8.40 мск) на 3 пути станции Мыс Чуркин во Владивосток Дальневосточной железной дороги при следовании грузового поезда произошел сход одного вагона, груженного углем, без опрокидывания. В результате происшествия пострадавших нет, задержек в движении не допущено. Размер ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.
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Проводится доследственная проверка.
Дальневосточная транспортная прокуратура отмечает, что организована проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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ВладивостокСледственный комитет России (СК РФ)РоссияДальневосточная железная дорогаДальневосточная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
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