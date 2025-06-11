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Guardian узнала, когда США ликвидируют зарубежные представительства USAID - РИА Новости, 11.06.2025
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11:38 11.06.2025 (обновлено: 11:40 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/usaid-2022197756.html
Guardian узнала, когда США ликвидируют зарубежные представительства USAID
Guardian узнала, когда США ликвидируют зарубежные представительства USAID - РИА Новости, 11.06.2025
Guardian узнала, когда США ликвидируют зарубежные представительства USAID
Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:38:00+03:00
2025-06-11T11:40:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его программами напрямую госдепартаменту, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренный внутренний документ. "В полученной Guardian телеграмме госдепартамента госсекретарь Марко Рубио распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно госдепартаменту", - пишет издание. Ожидается, что этот процесс будет завершен к 30 сентября и затронет сотни сотрудников USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
https://ria.ru/20250526/raskol-2018997442.html
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в мире, сша, марко рубио, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Guardian узнала, когда США ликвидируют зарубежные представительства USAID

Guardian: США к 30 сентября ликвидируют все зарубежные представительства USAID

© AP Photo / Manuel Balce CenetaФлаги США и USAID у штаб-квартиры организации
Флаги США и USAID у штаб-квартиры организации - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Флаги США и USAID у штаб-квартиры организации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Власти США к 30 сентября намерены ликвидировать все зарубежные представительства агентства США по международному развитию (USAID) и передать контроль над его программами напрямую госдепартаменту, сообщает издание Guardian со ссылкой на просмотренный внутренний документ.
"В полученной Guardian телеграмме госдепартамента госсекретарь Марко Рубио распорядился упразднить весь международный штат агентства, передав контроль над программами иностранной помощи непосредственно госдепартаменту", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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Ожидается, что этот процесс будет завершен к 30 сентября и затронет сотни сотрудников USAID по всему миру, включая сотрудников дипломатической службы, подрядчиков и местный персонал в более чем 100 странах.
USAID 24 февраля официально объявило, что администрация президента США Дональда Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
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В миреСШАМарко РубиоДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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