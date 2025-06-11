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В Харькове загорелся военкомат
В Харькове загорелся военкомат - РИА Новости, 11.06.2025
В Харькове загорелся военкомат
Здание военкомата горит в Новобаварском районе Харькова, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:06:00+03:00
2025-06-11T20:06:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Здание военкомата горит в Новобаварском районе Харькова, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Здание ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) горит в Новобаварском районе Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. РБК-Украина со ссылкой на источник сообщает, что предварительно пожар произошел из-за попадания молнии.Позднее Харьковский областной военкомат пожар подтвердил, версии о "поджоге" или "диверсии" отвергает. Заявляется лишь, что причины "будут установлены после экспертиз и расследования правоохранительных органов". Отмечается также, что весь личный состав был эвакуирован, о пострадавших не сообщается.
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в мире, харьков, украина
В Харькове загорелся военкомат
В Новобаварском районе Харькова загорелось здание военкомата
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Здание военкомата горит в Новобаварском районе Харькова, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Здание ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.) горит в Новобаварском районе Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
РБК-Украина со ссылкой на источник сообщает, что предварительно пожар произошел из-за попадания молнии.
Позднее Харьковский областной военкомат пожар подтвердил, версии о "поджоге" или "диверсии" отвергает. Заявляется лишь, что причины "будут установлены после экспертиз и расследования правоохранительных органов". Отмечается также, что весь личный состав был эвакуирован, о пострадавших не сообщается.