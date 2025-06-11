https://ria.ru/20250611/ukraina-2022368621.html

В Харькове загорелся военкомат

В Харькове загорелся военкомат - РИА Новости, 11.06.2025

В Харькове загорелся военкомат

Здание военкомата горит в Новобаварском районе Харькова, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T20:06:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Здание военкомата горит в Новобаварском районе Харькова, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Здание ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) горит в Новобаварском районе Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. РБК-Украина со ссылкой на источник сообщает, что предварительно пожар произошел из-за попадания молнии.Позднее Харьковский областной военкомат пожар подтвердил, версии о "поджоге" или "диверсии" отвергает. Заявляется лишь, что причины "будут установлены после экспертиз и расследования правоохранительных органов". Отмечается также, что весь личный состав был эвакуирован, о пострадавших не сообщается.

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