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Мир на Украине отвечает национальным интересам США, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 11.06.2025
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18:32 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022343962.html
Мир на Украине отвечает национальным интересам США, заявил глава Пентагона
Мир на Украине отвечает национальным интересам США, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 11.06.2025
Мир на Украине отвечает национальным интересам США, заявил глава Пентагона
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине отвечает национальным интересам Штатов. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T18:32:00+03:00
2025-06-11T18:32:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине отвечает национальным интересам Штатов. "Президент (США Дональд Трамп) нацелен на мир в этом конфликте. В конечном итоге мир служит нашим национальным интересам… Мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, демонстрирует, что мы понимаем, в каком мире живем и на чём должны сосредоточиться", — сказал Хегсет, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
https://ria.ru/20250610/bespilotniki-2022114293.html
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в мире, украина, сша, россия, пит хегсет, владимир мединский, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Пит Хегсет, Владимир Мединский, Дональд Трамп
Мир на Украине отвечает национальным интересам США, заявил глава Пентагона

Хегсет: мирное урегулирование на Украине отвечает национальным интересам США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине отвечает национальным интересам Штатов.
"Президент (США Дональд Трамп) нацелен на мир в этом конфликте. В конечном итоге мир служит нашим национальным интересам… Мирное соглашение по Украине делает Америку сильной, демонстрирует, что мы понимаем, в каком мире живем и на чём должны сосредоточиться", — сказал Хегсет, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената.
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10 июня, 19:40
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияПит ХегсетВладимир МединскийДональд Трамп
 
 
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