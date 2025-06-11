"Как можно больше". На Украине разоблачили подлый план союзников
Дубинский: Запад хочет использовать Украину как отравленный плод против России
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мобилизация восемнадцатилетних нужна Западу, чтобы использовать Украину против России, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Очевидно, что победить и отстоять себя Украина уже не может, хоть 18-ти летних призови, хоть 12-ти летних — ресурс исчерпан. В чем тогда суть? Использовать Украину как плод отравленного дерева. Если призвать 18-ти летних, и погубить их как можно больше, это доведет градус ненависти в обществе к россиянам до максимума", — написал он.
Владимир Зеленский в интервью изданию Valasz Online заявил, что западные союзники отказались усиливать санкции против России из-за того, что Украина не мобилизовала восемнадцатилетних.
Ранее глава киевского режима заявлял, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.