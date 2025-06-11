https://ria.ru/20250611/ukraina-2022272554.html

Украинский военный присвоил 24 тысячи долларов, выделенных на хлеб для ВСУ

Украинский военный присвоил 24 тысячи долларов, выделенных на хлеб для ВСУ - РИА Новости, 11.06.2025

Украинский военный присвоил 24 тысячи долларов, выделенных на хлеб для ВСУ

Заместитель командира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области организовал схему, с помощью которой присвоил с подельниками 24 тысячи долларов... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:39:00+03:00

2025-06-11T15:39:00+03:00

2025-06-11T15:39:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Заместитель командира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области организовал схему, с помощью которой присвоил с подельниками 24 тысячи долларов на закупке хлебобулочных изделий для ВСУ, сообщили в среду в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины. "В Хмельницкой области работники ГБР сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая присваивала бюджетные средства, выделенные на обеспечение военных хлебобулочными изделиями. Организовал сделку заместитель командира батальона одной из воинских частей. К схеме он привлек своего подчиненного, частного предпринимателя и его бухгалтера", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР. По данным следствия, участники группы завышали объемы закупок хлебобулочных изделий у частного предпринимателя. Продукция фактически не поставлялась, а поступала исключительно "на бумаге", тогда как средства, перечисленные из госбюджета, распределялись между фигурантами. Предприниматель вместе с бухгалтером вычисляли разницу между фактически поставленным товаром и задекларированными объемами, после чего средства выводились со счетов и распределялись между участниками группы. Общая сумма присвоенных средств составляет около 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов). Всем троим вменяются статьи "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия", "Подготовка к завладению имуществом в особо крупных размерах организованной группой", "Завладение имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения, организованной группой". Суд избрал заместителю командира батальона и предпринимателю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Бухгалтер находится под домашним арестом. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20250127/vsu-1995672462.html

https://ria.ru/20240920/shema-1973793027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, хмельницкая область, вооруженные силы украины, в мире