Украинский военный присвоил 24 тысячи долларов, выделенных на хлеб для ВСУ
ГБР: замкомандира батальона присвоил 24 тысячи долларов на закупке хлеба для ВСУ
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Заместитель командира батальона одной из воинских частей в Хмельницкой области организовал схему, с помощью которой присвоил с подельниками 24 тысячи долларов на закупке хлебобулочных изделий для ВСУ, сообщили в среду в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.
"В Хмельницкой области работники ГБР сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, которая присваивала бюджетные средства, выделенные на обеспечение военных хлебобулочными изделиями. Организовал сделку заместитель командира батальона одной из воинских частей. К схеме он привлек своего подчиненного, частного предпринимателя и его бухгалтера", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
По данным следствия, участники группы завышали объемы закупок хлебобулочных изделий у частного предпринимателя. Продукция фактически не поставлялась, а поступала исключительно "на бумаге", тогда как средства, перечисленные из госбюджета, распределялись между фигурантами. Предприниматель вместе с бухгалтером вычисляли разницу между фактически поставленным товаром и задекларированными объемами, после чего средства выводились со счетов и распределялись между участниками группы. Общая сумма присвоенных средств составляет около 1 миллиона гривен (24 тысячи долларов).
Всем троим вменяются статьи "Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия", "Подготовка к завладению имуществом в особо крупных размерах организованной группой", "Завладение имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенное в условиях военного положения, организованной группой".
Суд избрал заместителю командира батальона и предпринимателю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Бухгалтер находится под домашним арестом. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
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