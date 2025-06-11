https://ria.ru/20250611/ukraina-2022228781.html

В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников

В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников - РИА Новости, 11.06.2025

В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников

Украине не хватает боевых самолетов для перехвата беспилотников, частники вынуждены "прикручивать" пулеметы к легкомоторным самолетам и гоняться за дронами на... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:22:00+03:00

2025-06-11T13:22:00+03:00

2025-06-11T13:22:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украине не хватает боевых самолетов для перехвата беспилотников, частники вынуждены "прикручивать" пулеметы к легкомоторным самолетам и гоняться за дронами на них, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.Live". "На данный момент у нас нет достаточного количества (боевых -ред.) самолетов для защиты энергетических объектов... Закрываются такие вопросы фанатами своего дела, частниками, у которых есть свои самолеты по типу "Цессны" и так далее. Устанавливают туда пулеметы и летают (за БПЛА - ред.). Нормальная ли это история для воюющей страны? Я думаю, что ненормальная", - заявил Камельчук. Как добавил депутат, он поднимал вопрос нехватки истребителей, предназначенных для перехвата БПЛА, в беседе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По словам парламентария, несмотря на готовность одной из частных компаний из Великобритании передать ряд устаревших истребителей F-5 под эти цели, Умеров отверг такое предложение.

https://ria.ru/20250611/svo-2021767766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, великобритания, рустем умеров, верховная рада украины, вооруженные силы украины