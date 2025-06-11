https://ria.ru/20250611/ukraina-2022228781.html
В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников
В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников - РИА Новости, 11.06.2025
В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников
Украине не хватает боевых самолетов для перехвата беспилотников, частники вынуждены "прикручивать" пулеметы к легкомоторным самолетам и гоняться за дронами на... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:22:00+03:00
2025-06-11T13:22:00+03:00
2025-06-11T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
рустем умеров
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_0:168:3924:2375_1920x0_80_0_0_168f0f0c05bf1cc0ed81ea76401a2b64.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украине не хватает боевых самолетов для перехвата беспилотников, частники вынуждены "прикручивать" пулеметы к легкомоторным самолетам и гоняться за дронами на них, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.Live". "На данный момент у нас нет достаточного количества (боевых -ред.) самолетов для защиты энергетических объектов... Закрываются такие вопросы фанатами своего дела, частниками, у которых есть свои самолеты по типу "Цессны" и так далее. Устанавливают туда пулеметы и летают (за БПЛА - ред.). Нормальная ли это история для воюющей страны? Я думаю, что ненормальная", - заявил Камельчук. Как добавил депутат, он поднимал вопрос нехватки истребителей, предназначенных для перехвата БПЛА, в беседе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По словам парламентария, несмотря на готовность одной из частных компаний из Великобритании передать ряд устаревших истребителей F-5 под эти цели, Умеров отверг такое предложение.
https://ria.ru/20250611/svo-2021767766.html
украина
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149963/98/1499639856_329:0:3924:2696_1920x0_80_0_0_e1e2bf02aa3c487a8963772e16d0d8a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, рустем умеров, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников
Депутат Камельчук: ВСУ переделывают гражданские самолеты для перехвата дронов