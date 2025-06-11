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В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022228781.html
В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников
В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников - РИА Новости, 11.06.2025
В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников
Украине не хватает боевых самолетов для перехвата беспилотников, частники вынуждены "прикручивать" пулеметы к легкомоторным самолетам и гоняться за дронами на... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:22:00+03:00
2025-06-11T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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верховная рада украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украине не хватает боевых самолетов для перехвата беспилотников, частники вынуждены "прикручивать" пулеметы к легкомоторным самолетам и гоняться за дронами на них, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.Live". "На данный момент у нас нет достаточного количества (боевых -ред.) самолетов для защиты энергетических объектов... Закрываются такие вопросы фанатами своего дела, частниками, у которых есть свои самолеты по типу "Цессны" и так далее. Устанавливают туда пулеметы и летают (за БПЛА - ред.). Нормальная ли это история для воюющей страны? Я думаю, что ненормальная", - заявил Камельчук. Как добавил депутат, он поднимал вопрос нехватки истребителей, предназначенных для перехвата БПЛА, в беседе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По словам парламентария, несмотря на готовность одной из частных компаний из Великобритании передать ряд устаревших истребителей F-5 под эти цели, Умеров отверг такое предложение.
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в мире, украина, великобритания, рустем умеров, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили о нехватке боевых самолетов для перехвата беспилотников

Депутат Камельчук: ВСУ переделывают гражданские самолеты для перехвата дронов

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Украине не хватает боевых самолетов для перехвата беспилотников, частники вынуждены "прикручивать" пулеметы к легкомоторным самолетам и гоняться за дронами на них, заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в видео, опубликованном в Telegram-канале украинского телеканала "Новости.Live".
"На данный момент у нас нет достаточного количества (боевых -ред.) самолетов для защиты энергетических объектов... Закрываются такие вопросы фанатами своего дела, частниками, у которых есть свои самолеты по типу "Цессны" и так далее. Устанавливают туда пулеметы и летают (за БПЛА - ред.). Нормальная ли это история для воюющей страны? Я думаю, что ненормальная", - заявил Камельчук.
Как добавил депутат, он поднимал вопрос нехватки истребителей, предназначенных для перехвата БПЛА, в беседе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По словам парламентария, несмотря на готовность одной из частных компаний из Великобритании передать ряд устаревших истребителей F-5 под эти цели, Умеров отверг такое предложение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияРустем УмеровВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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