https://ria.ru/20250611/ukraina-2022210353.html
На западе Украины женщина убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов"
На западе Украины женщина убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов" - РИА Новости, 11.06.2025
На западе Украины женщина убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов"
Жительница Ивано-Франковской области на западе Украины убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов", сообщили в областном управлении полиции. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:23:00+03:00
2025-06-11T12:23:00+03:00
2025-06-11T12:23:00+03:00
ивано-франковская область
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139143/48/1391434845_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_45b9105d856e6fd6151ee21d0e0d769e.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Жительница Ивано-Франковской области на западе Украины убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов", сообщили в областном управлении полиции. "На спецлинию полиции (города) Калуша поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что из соседней квартиры были слышны детские крики и плач. На место происшествия немедленно прибыл экипаж полиции… Полицейские обнаружили тело малолетнего ребенка – девочки 2021 года рождения. На месте происшествия также находилась мать ребенка. Никаких объяснений она не предоставила", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного управления полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По информации правоохранителей, подозреваемая жила вдвоем с ребенком в съемной квартире, на учете в специализированных медицинских учреждениях не состояла. Местные СМИ со ссылкой на соседей пишут, что женщина сначала колола ребенка иглами и ножом, а затем утопила его в ванной. Пытки длились два часа. Отмечается. что таким образом женщина пыталась "изгнать злых духов".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250609/khalat-2021855009.html
ивано-франковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139143/48/1391434845_212:0:1989:1333_1920x0_80_0_0_c57f681e11651f4010ae77e68c56d9e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковская область, украина, происшествия
Ивано-Франковская область, Украина, Происшествия
На западе Украины женщина убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов"
Жительница Ивано-Франковской области убила дочь, пытаясь изгнать злых духов