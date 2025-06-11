https://ria.ru/20250611/ukraina-2022210353.html

На западе Украины женщина убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов"

На западе Украины женщина убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов" - РИА Новости, 11.06.2025

На западе Украины женщина убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов"

Жительница Ивано-Франковской области на западе Украины убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов", сообщили в областном управлении полиции. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:23:00+03:00

2025-06-11T12:23:00+03:00

2025-06-11T12:23:00+03:00

ивано-франковская область

украина

происшествия

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Жительница Ивано-Франковской области на западе Украины убила дочь, пытаясь "изгнать злых духов", сообщили в областном управлении полиции. "На спецлинию полиции (города) Калуша поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила, что из соседней квартиры были слышны детские крики и плач. На место происшествия немедленно прибыл экипаж полиции… Полицейские обнаружили тело малолетнего ребенка – девочки 2021 года рождения. На месте происшествия также находилась мать ребенка. Никаких объяснений она не предоставила", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного управления полиции в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По информации правоохранителей, подозреваемая жила вдвоем с ребенком в съемной квартире, на учете в специализированных медицинских учреждениях не состояла. Местные СМИ со ссылкой на соседей пишут, что женщина сначала колола ребенка иглами и ножом, а затем утопила его в ванной. Пытки длились два часа. Отмечается. что таким образом женщина пыталась "изгнать злых духов".*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250609/khalat-2021855009.html

ивано-франковская область

украина

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ивано-франковская область, украина, происшествия