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В новом учебнике военной истории для 11 класса будет раздел об СВО - РИА Новости, 11.06.2025
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16:12 11.06.2025 (обновлено: 16:25 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/uchebnik-2022288489.html
В новом учебнике военной истории для 11 класса будет раздел об СВО
В новом учебнике военной истории для 11 класса будет раздел об СВО - РИА Новости, 11.06.2025
В новом учебнике военной истории для 11 класса будет раздел об СВО
Учебник по военной истории для 11 класса, который выйдет 1 сентября, содержит детальные объяснения причин начала специальной военной операции, большое внимание... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:12:00+03:00
2025-06-11T16:25:00+03:00
общество
россия
российское военно-историческое общество (рвио)
образование
образование - общество
спецоперация
создание в россии нового учебника по истории
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КАЛУГА, 11 июн - РИА Новости. Учебник по военной истории для 11 класса, который выйдет 1 сентября, содержит детальные объяснения причин начала специальной военной операции, большое внимание уделено вооружению, обучению военнослужащих, рассказывается об ключевых операциях, уже ставших историей, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории" проходит в Калуге по поручению президента РФ и по инициативе помощника президента России, руководителя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. "Почему мы начали эту операцию, что собой представляет сегодняшний киевский режим, как до этого дошло. Среди нашего, скажем так, либерального сообщества некоторое время назад было такое мнение, ну зачем это надо, вот посмотрите, раньше этого никогда не делалось… Мы должны объяснить ученику, молодому человеку, который вступает в взрослую жизнь, что сегодня происходит, каковы причины этого явления", - отметил Мягков. По его словам, несмотря на весь трагизм происходящего, проводить эту работу необходимо. "Учебник по военной истории России, который выйдет 1 сентября 2025 года, там есть специальная военная операция, есть причины, но больше аспект, больше вектор обращен на то, какое вооружение будет, как обучаются бойцы, какие основные операции провели и какие цели мы имеем и достигаем в ходе СВО", - уточнил историк.
https://ria.ru/20250611/medinskij-2022219368.html
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общество, россия, российское военно-историческое общество (рвио), образование, образование - общество, спецоперация, создание в россии нового учебника по истории
Общество, Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), Образование, Образование - Общество, Спецоперация, Создание в России нового учебника по истории
В новом учебнике военной истории для 11 класса будет раздел об СВО

РВИО: учебник военной истории для 11 класса содержит объяснение причин для СВО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУчебное пособие "Военная история России"
Учебное пособие Военная история России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Учебное пособие "Военная история России". Архивное фото
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КАЛУГА, 11 июн - РИА Новости. Учебник по военной истории для 11 класса, который выйдет 1 сентября, содержит детальные объяснения причин начала специальной военной операции, большое внимание уделено вооружению, обучению военнослужащих, рассказывается об ключевых операциях, уже ставших историей, сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Межрегиональная конференция "Разработка государственных учебников по региональной истории" проходит в Калуге по поручению президента РФ и по инициативе помощника президента России, руководителя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского.
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"Почему мы начали эту операцию, что собой представляет сегодняшний киевский режим, как до этого дошло. Среди нашего, скажем так, либерального сообщества некоторое время назад было такое мнение, ну зачем это надо, вот посмотрите, раньше этого никогда не делалось… Мы должны объяснить ученику, молодому человеку, который вступает в взрослую жизнь, что сегодня происходит, каковы причины этого явления", - отметил Мягков.
По его словам, несмотря на весь трагизм происходящего, проводить эту работу необходимо.
"Учебник по военной истории России, который выйдет 1 сентября 2025 года, там есть специальная военная операция, есть причины, но больше аспект, больше вектор обращен на то, какое вооружение будет, как обучаются бойцы, какие основные операции провели и какие цели мы имеем и достигаем в ходе СВО", - уточнил историк.
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ОбществоРоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)ОбразованиеОбразование - ОбществоСпецоперацияСоздание в России нового учебника по истории
 
 
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