Мединский: на учебнике по истории изобразят комические корабли СССР и США
Мединский: на учебнике истории изобразят стыковку комических кораблей СССР и США
Владимир Мединский. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Учебник по всеобщей истории для 11-х классов поменяет свою обложку, вместо фрески со здания ООН на ней будет изображена стыковка космических кораблей "Союз-Аполлон", сообщил помощник президента России Владимир Мединский.
"Работа над учебниками не останавливается. Вот, например, слева вы видите учебник (по истории - ред.) для 11-го класса сейчас, на обложке по традиции фреска со здания ООН, но вот новый учебник, который будет готовиться осенью этого года, выходить, мы решили поменять обложку, потому что мы хотим показать - это учебник истории второй половины 20-го века - мы хотим показать наш подход, образец к сотрудничеству разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами, какая должна быть конкуренция", - сказал Мединский на III международном форуме министров образования.
© Фото : РИА НовостиЭскиз обложки для учебника по всеобщей истории для 11-х классов
© Фото : РИА Новости
Эскиз обложки для учебника по всеобщей истории для 11-х классов
Участники форума обсудят глобальные тенденции и вызовы в образовании, цифровую трансформацию и инновации, роль ИИ и онлайн-обучения, инклюзивное образование, роль педагога и качество образования, пути развития национальных систем образования и международное сотрудничество. Отдельной темой обсуждения станет опыт России в работе детских центров, министры образования проведут телемост с участниками международной летней смены "Артека", который отмечает в этом году 100-летний юбилей.
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