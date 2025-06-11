https://ria.ru/20250611/uchebnik-2022201601.html

Мединский: на учебнике по истории изобразят комические корабли СССР и США

Мединский: на учебнике по истории изобразят комические корабли СССР и США - РИА Новости, 11.06.2025

Мединский: на учебнике по истории изобразят комические корабли СССР и США

Учебник по всеобщей истории для 11-х классов поменяет свою обложку, вместо фрески со здания ООН на ней будет изображена стыковка космических кораблей... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:59:00+03:00

2025-06-11T11:59:00+03:00

2025-06-11T11:59:00+03:00

общество

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казань

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оон

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КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Учебник по всеобщей истории для 11-х классов поменяет свою обложку, вместо фрески со здания ООН на ней будет изображена стыковка космических кораблей "Союз-Аполлон", сообщил помощник президента России Владимир Мединский."Работа над учебниками не останавливается. Вот, например, слева вы видите учебник (по истории - ред.) для 11-го класса сейчас, на обложке по традиции фреска со здания ООН, но вот новый учебник, который будет готовиться осенью этого года, выходить, мы решили поменять обложку, потому что мы хотим показать - это учебник истории второй половины 20-го века - мы хотим показать наш подход, образец к сотрудничеству разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами, какая должна быть конкуренция", - сказал Мединский на III международном форуме министров образования.Третий международный форум министров образования "Формируя будущее" пройдет в Казани 11-12 июня. Организаторами форума являются Минпросвещения России, правительство Татарстана и фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история".Участники форума обсудят глобальные тенденции и вызовы в образовании, цифровую трансформацию и инновации, роль ИИ и онлайн-обучения, инклюзивное образование, роль педагога и качество образования, пути развития национальных систем образования и международное сотрудничество. Отдельной темой обсуждения станет опыт России в работе детских центров, министры образования проведут телемост с участниками международной летней смены "Артека", который отмечает в этом году 100-летний юбилей.

https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html

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общество, россия, казань, владимир мединский, оон, артек