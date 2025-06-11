https://ria.ru/20250611/turtsiya-2022361188.html

Посол России в Анкаре заявил, что прощается с Турцией

Посол России в Анкаре заявил, что прощается с Турцией - РИА Новости, 11.06.2025

Посол России в Анкаре заявил, что прощается с Турцией

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, выступая на приеме по случаю Дня России, заявил, что прощается с республикой после 14 лет работы, но дата отъезда пока не... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:29:00+03:00

2025-06-11T19:29:00+03:00

2025-06-11T22:04:00+03:00

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АНКАРА, 11 июн - РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов, выступая на приеме по случаю Дня России, заявил, что прощается с республикой после 14 лет работы, но дата отъезда пока не определена."Дорогие друзья! Многие из вас знают, что я избегаю произносить речи во время государственных приемов, стараясь уделять внимание гостям. Сегодня я хочу сделать исключение из этого правила. Поскольку для нас, меня и моей супруги, данный прием является прощальным. Дата нашего отъезда не определена...", - заявил посол в своей речи на приеме по случаю Дня России.По его словам, это были "счастливое время, счастливые дни"."Эти 14 лет были интересны с профессиональной точки зрения. Турция - такая страна, где каждый день что-то происходит, страна, которая становится мировым политическим хабом. Более чем насыщенными являются наши двусторонние отношения. Хочу поблагодарить Турцию, турецкий народ за гостеприимство, оказанное мне для выполнения моей миссии", - сказал дипломат.Ерхов ранее занимал должности заместителя начальника и начальника отдела подготовки внешнеполитических мероприятий управления президента России по внешней политике. Являлся советником-посланником посольства России в Сирии. С 2009 по 2015 год являлся генеральным консулом России в Стамбуле.Девятнадцатого июня 2017 года указом президента России №272 он был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Турецкой Республике

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