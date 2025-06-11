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Две туристки утонули в реке в Северной Осетии, упав с квадроциклов - РИА Новости, 11.06.2025
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22:28 11.06.2025 (обновлено: 22:29 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/turistki-2022385201.html
Две туристки утонули в реке в Северной Осетии, упав с квадроциклов
Две туристки утонули в реке в Северной Осетии, упав с квадроциклов - РИА Новости, 11.06.2025
Две туристки утонули в реке в Северной Осетии, упав с квадроциклов
Две туристки из Московской области утонули в реке Фиагдон в Северной Осетии, упав с арендованных квадроциклов, сообщило ГУ МЧС региона. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T22:28:00+03:00
2025-06-11T22:29:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика северная осетия - алания
московская область (подмосковье)
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ПЯТИГОРСК, 11 июн – РИА Новости. Две туристки из Московской области утонули в реке Фиагдон в Северной Осетии, упав с арендованных квадроциклов, сообщило ГУ МЧС региона. "Во время катания на квадроциклах в районе селения Харисджин две девушки упали в реку Фиагдон… Пожарные МЧС России извлекли одну из девушек из воды без признаков жизни. Вторая утонувшая была извлечена сотрудниками полиции ниже по течению в 5 километрах. По имеющейся информации, погибшие - туристки из Московской области 43 и 32 лет", – говорится в сообщении. СК проводит проверку. По данным ведомства, женщины арендовали квадроциклы в селе Хидикус Алагирского района, в ходе передвижения на котором опрокинулись в реку Фиагдон. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250606/peterburg-2021430869.html
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), россия, республика северная осетия - алания, московская область (подмосковье)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Московская область (Подмосковье)
Две туристки утонули в реке в Северной Осетии, упав с квадроциклов

Две туристки из Подмосковья утонули в Северной Осетии, упав с квадроциклов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 11 июн – РИА Новости. Две туристки из Московской области утонули в реке Фиагдон в Северной Осетии, упав с арендованных квадроциклов, сообщило ГУ МЧС региона.
"Во время катания на квадроциклах в районе селения Харисджин две девушки упали в реку Фиагдон… Пожарные МЧС России извлекли одну из девушек из воды без признаков жизни. Вторая утонувшая была извлечена сотрудниками полиции ниже по течению в 5 километрах. По имеющейся информации, погибшие - туристки из Московской области 43 и 32 лет", – говорится в сообщении.
СК проводит проверку. По данным ведомства, женщины арендовали квадроциклы в селе Хидикус Алагирского района, в ходе передвижения на котором опрокинулись в реку Фиагдон. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)РоссияРеспублика Северная Осетия - АланияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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