Рейтинг@Mail.ru
Сургутский район Югры направит 534 млн руб на подготовку к зимнему сезону - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
15:09 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/trubetskoy-2022260239.html
Сургутский район Югры направит 534 млн руб на подготовку к зимнему сезону
Сургутский район Югры направит 534 млн руб на подготовку к зимнему сезону - РИА Новости, 11.06.2025
Сургутский район Югры направит 534 млн руб на подготовку к зимнему сезону
Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа планируют направить более 534 миллионов рублей на подготовку к зимнему сезону, сообщил глава... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:09:00+03:00
2025-06-11T15:09:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990495547_88:0:2471:1341_1920x0_80_0_0_24f40625e66f2668abec09efc0449339.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа планируют направить более 534 миллионов рублей на подготовку к зимнему сезону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Свыше 534 млн рублей планируется направить на подготовку к зимнему сезону объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы, многоквартирных домов. Это на 64,2% больше, чем в прошлом (2024 - ред.) году", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, средства будут привлечены из федерального, окружного и районного бюджета, а также часть работ профинансируют местные предприятия. Глава муниципалитета отметил, что к отопительному периоду предстоит подготовить 27 котельных, 18 водоочистных сооружений, восемь канализационных очистных сооружений, 68 центральных тепловых пунктов, промыть и опрессовать более 850 километров инженерных сетей, а также подготовить 1,5 тысячи километров линий электропередачи, более 1 тысячи многоквартирных домов и 119 объектов социальной сферы. Так, например, в Белом Яре и Лянторе сейчас проводят замену отдельных участков трубопровода. Также инженерные сети будут обновлены в Угуте, Барсово, Верхне-Мысовой и Тром-Агане. В Лянторе также обновят магистральный коллектор, в Верхне-Мысовой – две артезианские скважины. Всего заменят порядка шести километров коммуникаций.
https://ria.ru/20250602/rossiya-2020536725.html
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990495547_85:0:2342:1693_1920x0_80_0_0_dd3843de65f604405773e2119876de4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Сургутский район Югры направит 534 млн руб на подготовку к зимнему сезону

Трубецкой: Сургутский район направит 534 млн руб на подготовку к зимнему сезону

© Фото : Андрей Трубецкой/TelegramАндрей Трубецкой
Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Андрей Трубецкой/Telegram
Андрей Трубецкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа планируют направить более 534 миллионов рублей на подготовку к зимнему сезону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Свыше 534 млн рублей планируется направить на подготовку к зимнему сезону объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы, многоквартирных домов. Это на 64,2% больше, чем в прошлом (2024 - ред.) году", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
По его словам, средства будут привлечены из федерального, окружного и районного бюджета, а также часть работ профинансируют местные предприятия.
Глава муниципалитета отметил, что к отопительному периоду предстоит подготовить 27 котельных, 18 водоочистных сооружений, восемь канализационных очистных сооружений, 68 центральных тепловых пунктов, промыть и опрессовать более 850 километров инженерных сетей, а также подготовить 1,5 тысячи километров линий электропередачи, более 1 тысячи многоквартирных домов и 119 объектов социальной сферы. Так, например, в Белом Яре и Лянторе сейчас проводят замену отдельных участков трубопровода. Также инженерные сети будут обновлены в Угуте, Барсово, Верхне-Мысовой и Тром-Агане. В Лянторе также обновят магистральный коллектор, в Верхне-Мысовой – две артезианские скважины. Всего заменят порядка шести километров коммуникаций.
Киберспорт - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Сразу два соревнования по киберспорту прошли в Сургутском районе Югры
2 июня, 19:12
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала