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Сургутский район Югры направит 534 млн руб на подготовку к зимнему сезону

Сургутский район Югры направит 534 млн руб на подготовку к зимнему сезону - РИА Новости, 11.06.2025

Сургутский район Югры направит 534 млн руб на подготовку к зимнему сезону

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа планируют направить более 534 миллионов рублей на подготовку к зимнему сезону, сообщил глава... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:09:00+03:00

2025-06-11T15:09:00+03:00

2025-06-11T15:09:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа планируют направить более 534 миллионов рублей на подготовку к зимнему сезону, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Свыше 534 млн рублей планируется направить на подготовку к зимнему сезону объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы, многоквартирных домов. Это на 64,2% больше, чем в прошлом (2024 - ред.) году", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. По его словам, средства будут привлечены из федерального, окружного и районного бюджета, а также часть работ профинансируют местные предприятия. Глава муниципалитета отметил, что к отопительному периоду предстоит подготовить 27 котельных, 18 водоочистных сооружений, восемь канализационных очистных сооружений, 68 центральных тепловых пунктов, промыть и опрессовать более 850 километров инженерных сетей, а также подготовить 1,5 тысячи километров линий электропередачи, более 1 тысячи многоквартирных домов и 119 объектов социальной сферы. Так, например, в Белом Яре и Лянторе сейчас проводят замену отдельных участков трубопровода. Также инженерные сети будут обновлены в Угуте, Барсово, Верхне-Мысовой и Тром-Агане. В Лянторе также обновят магистральный коллектор, в Верхне-Мысовой – две артезианские скважины. Всего заменят порядка шести километров коммуникаций.

https://ria.ru/20250602/rossiya-2020536725.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ