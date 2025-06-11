https://ria.ru/20250611/tramp-2022155901.html

Приход Трампа повлек позитивные перемены в США, заявил отец Маска

Приход Трампа повлек позитивные перемены в США, заявил отец Маска - РИА Новости, 11.06.2025

Приход Трампа повлек позитивные перемены в США, заявил отец Маска

Приход президента США Дональда Трампа в Белый дом привел к позитивным переменам в стране после администрации его предшественника Джо Байдена, разваливавшего её, РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:16:00+03:00

2025-06-11T06:16:00+03:00

2025-06-11T06:16:00+03:00

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дональд трамп

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джо байден

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Приход президента США Дональда Трампа в Белый дом привел к позитивным переменам в стране после администрации его предшественника Джо Байдена, разваливавшего её, рассказал в интервью РИА Новости отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск. "С того момента, как Трамп победил на выборах, все улучшилось почти как по волшебству за одну ночь. Люди в одночастье смогли вздохнуть свободно, в одночасье появилась надежда на будущее", - сказал Маск-старший. Как отметил бизнесмен, при администрации Байдена население США было всерьез обеспокоено политикой властей, ведущей к ухудшению положения в стране. В то же время, добавил он, за время пребывания на посту президента Трамп уже успел сделать много важного, усмирив "людей хаоса", как назвал сторонников либеральной идеологии Эррол Маск. "Людей хаоса усмирили до такой степени, что даже в последние недели, когда Илон и Трамп вдвоем расчистили площадку от оппозиции… и обратились друг против друга (что может случаться в чрезвычайно стрессовой ситуации), нет упоминаний или признаков этих так называемых творцов хаоса или либералов, как вы их называете. Они прячутся где-то в пещерах", - добавил бизнесмен. На прошлой неделе между Илоном Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.

https://ria.ru/20250610/rossija-2022082027.html

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сша, дональд трамп, илон маск, джо байден