https://ria.ru/20250611/territoriya-2022000440.html
Фестиваль современного искусства "Территория" прошел в Иркутске
Фестиваль современного искусства "Территория" прошел в Иркутске - РИА Новости, 11.06.2025
Фестиваль современного искусства "Территория" прошел в Иркутске
В Иркутске состоялся фестиваль современного искусства "Территория", он объединил громкие постановки столичных театров, выставки и мастер-классы, за семь дней... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:00:00+03:00
2025-06-11T15:00:00+03:00
2025-06-11T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В Иркутске состоялся фестиваль современного искусства "Территория", он объединил громкие постановки столичных театров, выставки и мастер-классы, за семь дней более 5 тысяч зрителей и участников посетили 44 мероприятия.Петр Дранга и Александра Урсуляк представили спектакль-концерт для юных зрителей и их родителей. Он состоял из двух частей. В первой зрители отправились в странствие по нескольким историям из "Сказок Акстер" в сопровождении симфонического оркестра. Во второй части вечера прозвучало одно из самых знаменитых произведений Сергея Прокофьева – "Петя и волк", созданное в 1936 году специально для того, чтобы познакомить детей с миром музыкальных инструментов.Пространство "Внутри" привезло в столицу Приангарья спектакль "Три сестры" по пьесе Антона Чехова. Режиссер Андрей Маник перенес героинь в современность и в подвал дома, где хранятся ненужные вещи и вишневые наливки – остатки былой роскоши.Театр на Таганке представил иркутской публике спектакли "Фигаро" и "Пиковая дама". А директор театра Ирина Апексимова в рамках Q&A рассказала слушателям об опыте работы как актерском, так и директорском. Также она ответила на вопросы аудитории. Дмитрий Сердюк выступил с моноспектаклем "Конец прекрасной эпохи" по произведениям нобелевского лауреата Иосифа Бродского.Московский музей современного искусства в рамках фестиваля представил выставку "Сценические действия". В основе экспозиции — работы из коллекции ММОМА и Иркутского областного художественного музея, а также работы от приглашенных к участию в выставке художников.Также в рамках фестиваля были показаны постановки победителей 10-ого конкурса "Полюс. Золотой сезон". Всего в конкурсе участвовали 70 спектаклей из пяти регионов присутствия золотодобывающей компании "Полюс": Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. В шорт-лист вошли театры из Лесосибирска, Шарыпова, Магадана, Якутска, Красноярска и Иркутска. Профессиональная программа состояла из мастер-классов и встреч в формате Q&A с Юлией Пересильд, Андреем Маником и другими деятелями театральной сферы.Организаторами фестиваля выступили фонд развития культуры и современного искусства "Территория", Московский музей современного искусства (ММОМА) и компания "Полюс".
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золотодобывающая компания "полюс", иркутск, культура
Золотодобывающая компания "Полюс", Иркутск, Культура, Культура
Фестиваль современного искусства "Территория" прошел в Иркутске
Фестиваль "Территория" собрал в Иркутске свыше 5 тысяч зрителей и участников
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В Иркутске состоялся фестиваль современного искусства "Территория", он объединил громкие постановки столичных театров, выставки и мастер-классы, за семь дней более 5 тысяч зрителей и участников посетили 44 мероприятия.
Петр Дранга и Александра Урсуляк представили спектакль-концерт для юных зрителей и их родителей. Он состоял из двух частей. В первой зрители отправились в странствие по нескольким историям из "Сказок Акстер" в сопровождении симфонического оркестра. Во второй части вечера прозвучало одно из самых знаменитых произведений Сергея Прокофьева – "Петя и волк", созданное в 1936 году специально для того, чтобы познакомить детей с миром музыкальных инструментов.
Пространство "Внутри" привезло в столицу Приангарья спектакль "Три сестры" по пьесе Антона Чехова. Режиссер Андрей Маник перенес героинь в современность и в подвал дома, где хранятся ненужные вещи и вишневые наливки – остатки былой роскоши.
Театр на Таганке представил иркутской публике спектакли "Фигаро" и "Пиковая дама". А директор театра Ирина Апексимова в рамках Q&A рассказала слушателям об опыте работы как актерском, так и директорском. Также она ответила на вопросы аудитории. Дмитрий Сердюк выступил с моноспектаклем "Конец прекрасной эпохи" по произведениям нобелевского лауреата Иосифа Бродского.
Московский музей современного искусства в рамках фестиваля представил выставку "Сценические действия". В основе экспозиции — работы из коллекции ММОМА и Иркутского областного художественного музея, а также работы от приглашенных к участию в выставке художников.
Также в рамках фестиваля были показаны постановки победителей 10-ого конкурса "Полюс. Золотой сезон". Всего в конкурсе участвовали 70 спектаклей из пяти регионов присутствия золотодобывающей компании "Полюс": Красноярского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. В шорт-лист вошли театры из Лесосибирска, Шарыпова, Магадана, Якутска, Красноярска и Иркутска. Профессиональная программа состояла из мастер-классов и встреч в формате Q&A с Юлией Пересильд, Андреем Маником и другими деятелями театральной сферы.
Организаторами фестиваля выступили фонд развития культуры и современного искусства "Территория", Московский музей современного искусства (ММОМА) и компания "Полюс".