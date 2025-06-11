https://ria.ru/20250611/tambov-2022195212.html
Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются
Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются - РИА Новости, 11.06.2025
Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются
На очередном заседании депутаты Тамбовской областной думы приняли изменения в бюджет 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 годов, доходы увеличиваются на... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:28:00+03:00
2025-06-11T11:28:00+03:00
2025-06-11T11:28:00+03:00
тамбовская область
экономика
россия
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
евгений первышов
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На очередном заседании депутаты Тамбовской областной думы приняли изменения в бюджет 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 годов, доходы увеличиваются на 4,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законопроект внес в Тамбовскую областную думу временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов. Доходы областного бюджета увеличиваются на 4,1миллиарда рублей за счет роста экономики и собственных доходов региона. Расходы увеличиваются на 2,3 миллиарда рублей. Дефицит предлагается сократить на 1,8 миллиарда рублей. "Дополнительные средства бюджета направят на предоставление дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, принимающим участие в СВО, и членам их семей – это более 1 миллиарда рублей, на завершение строительства школы на 1100 мест в селе Бокино, на увеличение расходов Дорожного фонда, на увеличение резерва средств на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, на дополнительные мероприятия в сфере национальной обороны и национальной безопасности, а также на иные решения, принимаемые правительством Тамбовской области",- подчеркнул председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Объем безвозмездных поступлений в бюджет Тамбовской области в 2025 году увеличивается. По словам Матушкина, бюджету Тамбовской области дополнительно предусмотрены из федерального бюджета: - субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости – 82 740,0 тысячи рублей; - субсидия на софинансирование расходов по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) – 12 458,0 тысячи рублей; - субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 5 616,7 тысячи рублей; - субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения – 2 667,4 тысячи рублей; - субвенция на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений – 4 499,649 тысячи рублей; - межбюджетный трансферт в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, в период проведения специальной военной операции – 152 816,4 тысячи рублей; - межбюджетный трансферт на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Уточненные параметры бюджета Тамбовской области на 2025 год составят: доходы – 76,4 миллиарда рублей, расходы – 78,2 миллиарда рублей, дефицит - 1,9 миллиарда рублей, отметил Матушкин.
https://ria.ru/20250527/matushkin-2019352784.html
https://ria.ru/20250429/matushkin-2014163506.html
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экономика, россия, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), евгений первышов, тамбовская областная дума
Тамбовская область, Экономика, Россия, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Евгений Первышов, Тамбовская областная Дума
Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются
Спикер Матушкин: доходы бюджета Тамбовской области увеличиваются
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. На очередном заседании депутаты Тамбовской областной думы приняли изменения в бюджет 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 годов, доходы увеличиваются на 4,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект внес в Тамбовскую областную думу временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов.
Доходы областного бюджета увеличиваются на 4,1миллиарда рублей за счет роста экономики и собственных доходов региона. Расходы увеличиваются на 2,3 миллиарда рублей. Дефицит предлагается сократить на 1,8 миллиарда рублей.
"Дополнительные средства бюджета направят на предоставление дополнительных мер социальной поддержки военнослужащим, принимающим участие в СВО, и членам их семей – это более 1 миллиарда рублей, на завершение строительства школы на 1100 мест в селе Бокино, на увеличение расходов Дорожного фонда, на увеличение резерва средств на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов и государственных программ Российской Федерации, на дополнительные мероприятия в сфере национальной обороны и национальной безопасности, а также на иные решения, принимаемые правительством Тамбовской области",- подчеркнул председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Тамбовской области в 2025 году увеличивается. По словам Матушкина, бюджету Тамбовской области дополнительно предусмотрены из федерального бюджета:
- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости – 82 740,0 тысячи рублей;
- субсидия на софинансирование расходов по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации) – 12 458,0 тысячи рублей;
- субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 5 616,7 тысячи рублей;
- субсидия на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения – 2 667,4 тысячи рублей;
- субвенция на приобретение беспилотных авиационных систем органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений – 4 499,649 тысячи рублей;
- межбюджетный трансферт в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при оказании специализированной медицинской помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, в период проведения специальной военной операции – 152 816,4 тысячи рублей;
- межбюджетный трансферт на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.
Уточненные параметры бюджета Тамбовской области на 2025 год составят: доходы – 76,4 миллиарда рублей, расходы – 78,2 миллиарда рублей, дефицит - 1,9 миллиарда рублей, отметил Матушкин.